Spinat, Brokkoli, Schokolade, Gummibärchen, Eiscreme, Burger, Pommes: Gesund oder nicht?

Patricia möchte heute mit Euch über das Essen reden. Welches Essen ist gesund und welches nicht? Warum sind Dinge, die einem gut schmecken, oft nicht so gesund wie andere? Und was kann man tun, damit gesundes Essen auch lecker ist? Ruft an, quasselt mit Patricia über das Essen und macht mit beim Quiz: "Gesund oder nicht?" 0800 - 2254 2254