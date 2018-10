Joseph Haydn und Wolfgang Amadeus Mozart waren zwei berühmte Komponisten, die eine enge Freundschaft zu einander hatten. So spielten sie gerne in Streichquartetten zusammen und widmeten einander Kompositionen.

Ob man sich beim Musikmachen befreunden kann, ohne viele Worte? Kann man.

Wenn vier Menschen gemeinsam Musik machen, dann tauschen sie sich aus…eine Melodie purzelt durch die unterschiedlichen Stimmen, einer nimmt auf , was der andere sagt, ein anderer hört zu, bevor er sich wieder einmischt – Quartettspielen –vier Musikfreunde sind ein Quartett – Quartettspielen ist ein ziemlich sicherer Weg, ohne viele Worte herauszufinden, ob man miteinander kann, sich mag, sagt Ulrike Timm.

Und für uns hat sie eine Komponistenfreundschaft beschrieben, die beim Quartettspielen begann – die von Wolfgang Amadé Mozart und Joseph Haydn.

Beide spielten Quartett, Haydn Geige, Mozart Bratsche.

Desweiteren zu hören:

"Gemeinsam sind wir..."Herbstferien-Musiklabor an der Deutschen Oper Berlin





Was kann man so in der Herbstferien machen? Man kann in den Urlaub fahren, man kann irgendwo auf dem freien Feld Drachen steigen lassen, man kann vor der Playstation hängen oder sich mit einem Buch auf dem Sofa einkuscheln. ODER: man macht mit beim Herbstferien-Musiklabor in der Deutschen Oper Berlin. Das ist eine echt spannende Angelegenheit, bei der es überhaupt nicht um Opergesang mit Orchester geht, sondern um Musik & Theater in den verrücktesten Formen und mit den zum Teil ungewöhnlichsten Klängen. Ulrike Jährling war letzte Woche dabei, als knapp 60 Kinder an der Deutschen Oper Berlin zu Musiklaboranten wurden. Das Thema für alle lautete "GEMEINSAM SIND WIR...". Rund um dieses Thema wurde geforscht und eine große Abschlussshow vor Publikum gab es am Ende auch.

Von Ulrike Jährling

und

"Goethe und Schiller" - das letzte Paar unserer Freundschaftsserie von Cornelia Seliger