Aufräumen, Hausaufgaben, Putzen? Das mache ich morgen!

Manche Dinge schieben wir gerne auf. Alles, was keinen Spaß macht. "Prokrastination" ist das Fachwort für diese Aufschieberitis.

Aber warum ist das so? Warum bringen wir die unangenehmen Sachen nicht lieber schnell hinter uns? Tim spricht darüber mit der Expertin Verena Utikal. Sie hat auch ein paar Tricks parat, wie wir es schaffen können, nichts mehr so lange aufzuschieben.

