Ein Buch mit VR-Brille und App ermöglicht eine 3-D-Reise in den Weltraum. Entdecke eine Raumstation, erkunde unser Sonnensystem und schaue Dir Planeten aus nächster Nähe an.

Welches ist der größte Planet? Wie heißt dieses Sternenbild? Was erforscht ein Astronaut? Im Weltall gibt es viel zu entdecken. Doch leider kann ja nicht jeder mal eben so mit der Rakete ins All düsen und sich dort umsehen.

Doch der Kakadu-Computerspielexperte Tom Feibel hat ein Buch mit beiliegender Virtual-Reality-Brille und einer dazugehörigen kostenlosen App gefunden, mit der der Weltraum erfahrbar und begreifbar wird.

In 20 Kapiteln könnt Ihr alles über Satelliten, Weltraumstationen und Raketen nachlesen. Wie entstehen schwarze Löcher im Weltraum, wie funktionieren Teleskope und wie sieht die Milchstraße aus? Durch die App und die D-Brille wird dies zu einer echten Reise ins Weltall.

Der Clou ist die VR-Brille zum Zusammenstecken

Normalerweise sind solche Virtual-Reality-Brillen eine teure Angelegenheit. Doch in hier ist die Brille schon im Buch dabei. Ganz vorne im Buch findet Ihr eine Lasche und wenn Ihr die öffnet, zieht Ihr die VR-Brille heraus, die Ihr nur auseinanderfalten und zu einer Box zusammenstecken müsst. Im Inneren sind zwei dicke Linsen. Und wenn Ihr vorne das Fach öffnet, könnt Ihr ein Smartphone reinstecken. Jetzt müsst Ihr die Box nur noch vor Eure Augen halten und schon seid Ihr mitten im Weltraum.

Und dort könnt Ihr nun in sieben Menüpunkte das Weltall erkunden. Unter anderem das ganze Sonnensystem, eine echte Raumstation oder Ihr schaut Euch die Jahreszeiten, Mondphasen oder das Astronautentraining an.

"Schon als Kind wollte ich ins Weltall. Und neben den ganzen Infos begeistert mich, dass ich mit der VR-Brille das Gefühl bekomme, selbst im Weltraum zu sein. Dass ich darüber hinaus noch weitere Infos bekommt, gefällt mir gut. Das ist eine echte Bereicherung für Bücher UND Apps." (Thomas Feibel)

KAKADU SPIELTIPP

Für:

() PC & Mac

() Internet

(x) App

() Konsole

() App mit elektronischem Spielzeug

Wie heißt das Spiel?

Weltraum - alles über unser Sonnensystem

Worum geht es dabei?

Es ist ein Buch mit einer VR-Brillenbox. Mit einer App reist du ins Weltall.

Ist das leicht?

Du musst dich an die Brille gewöhnen, aber das macht Spaß.

Was kann ich genau machen?

Du reist im Sonnensystem herum, fährst mit einer Sonde über den Mars oder besuchst eine echte Raumstation. Du bist dann selbst im All.

Macht das auch auf Dauer Spaß?

Das kannst du dir immer wieder ansehen. Daher:

5 Kakadu-Sterne

Was kostet das Spiel?

Ca. 19,99 Euro Buch, Brille und App

