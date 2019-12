Nur Lebensmittel aus Pflanzen sind erlaubt und solche, die vom lebenden Tier stammen.

Tomaten? Ja! Gurken? Auch! Hühnchen und Fisch? Nein! Was essen eigentlich Vegetarier? Und was bringt immer mehr Leute dazu, auf Fleisch zu verzichten? Oder sogar auf Milch, Eier oder Honig?

Patricia und Noemi klären in diesem Podcast, was das ist: ein Vegetarier. Und was er isst, der Vegetarier, und was er oder sie nicht isst. Und warum.

Kakadu - Der Kinderpodcast

#49 - "Was is(s)t ein Vegetarier?"

