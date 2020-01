Der Himmel ist blau, das Meer, Jeans natürlich auch und Maler können locker mehr als zwanzig verschiedene Blautöne aufzählen. Von Azurblau über Ultramarinblau bis Kobaltblau. Es gibt Gedichte und Geschichten über die Farbe. Aber warum?

Fragt man Leute auf der ganzen Welt nach ihrer Lieblingsfarbe, dann sagen die meisten: "blau". Egal ob Männer oder Frauen, Erwachsene oder Kinder. Seit hunderten von Jahren schon sind Menschen fasziniert von dieser Farbe. Im Märchen vom Blauen Licht zum Beispiel steht Blau für Hoffnung, als Schmuckstück in Form eines blauen Auges soll die Farbe vor bösen Blicken schützen, die angeblich wiederum selbst vor allem aus blauen Augen kommen. Ein Aberglaube – aber tatsächlich ist Blau in der Natur geheimnisvoll und selten. Fast nichts dort ist "wirklich" blau, sondern wir sehen es nur so. Wie kommt das? Patricia und Selma finden das in dieser Folge heraus und erleben: ein blaues Wunder.

#61 Was ist besonders an Blau?

Moderation: Patricia Pantel und Selma

Recherche und Reportagen: Yeşim Ali Oğlu

Technik: Hermann Leppich

Redaktion: Lydia Heller

Deutschlandfunk Kultur, 2020