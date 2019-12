Die Vorweihnachtszeit ist ja immer auch die Zeit, in der man vieles heimlich macht. Bilder malen, Geschenke basteln und einpacken und vieles mehr.

Und das sieht man so manchem Kinderzimmer auch an. Es herrscht ein bisschen Ausnahmezustand.

Oder ist das bei Euch ganz anders? Ist alles super-ordentlich in Euren Zimmern? Und picobello? Habt Ihr Weihnachtsschmuck im Kinderzimmer, so dass man auch dem Zimmer ansieht, dass Weihnachten kurz bevorsteht? Ruft an bei Tim und erzählt ihm und allen Hörerinnen und Hörern von Euren vier Wänden: 0800 2254 2254.