Madonna – Die erfolgreichste Künstlerin der Welt. Vor 35 Jahren begann sie ihre Karriere und ist heute noch so erfolgreich wie zu Anfang. Nun wird sie 60 Jahre alt. Aber wer ist eigentlich diese Frau?

Madonna Louise Ciccone wurde am 16. August 1958 in Amerika geboren. Wenn es nach der Mutter gegangen wäre, dann hätte Madonna Nonne werden sollen. In einem Kloster leben, wo der Tagesablauf streng geregelt ist. Da wird genau festgelegt, wann gegessen, gearbeitet oder gebetet wird. Das war aber nichts für die aufgeweckte und abenteuerlustige Madonna. Schon als Kind war sie frech und hat das gemacht, worauf sie Lust hatte. Ihre Strumpfhosen waren zerfetzt und die Miniröcke hatte sie sich selbst genäht! Schon die kleine Madonna ließ sich nichts sagen.

"Ich habe immer meine eigene Meinung ... Und darauf müssen sich die Menschen auch verlassen können, ohne aber, dass du damit jemanden verletzt." (Madonna)

Aufpassen auf die kleineren Geschwister

Madonna war zugleich aber ein fleißiges Kind. In der Schule hatte sie stets gute Noten. Und sie übernahm zuhause Verantwortung für ihre kleineren Geschwister. Denn ihre Mutter verstarb, als sie fünf Jahre alt war. So musste Madonna ihrem Vater helfen, auf die Geschwister aufzupassen, sie zu füttern, ihnen die Windeln zu wechseln oder mit ihnen spazieren zu gehen.

Nach der Schule machte sie eine Tanzausbildung und ging nach New York. Hier lief es für Madonna anfangs nicht so gut. Sie verdiente kaum Geld und die Karriere wollte nicht so richtig in Schwung kommen. Das änderte sich 1984. Endlich lernte sie die richten Leute im Musikgeschäft kennen und wurde plötzlich über Nacht zu einem gefeierten Teenie-Star. Sie veröffentlichte das Album "Like A Virgin" mit 26 Jahren. Das war der Start einer bis heute einzigartigen Musikkarriere.

Die erfolgreichste und einflussreichste Musikerin aller Zeiten

Madonnas Musik ist und bleibt zeitlos. Bis heute hat sie Millionen von Platten verkauft, mehrere Auszeichnungen und Preise erhalten. Sie ist laut Guiness Buch der Rekorde weltweit "die erfolgreichste und einflussreichste Künstlerin aller Zeiten", soviel Geld wie Madonna verdient kein anderer Künstler, also, sie ist die Königin der Popmusik. Madonna hat Fans auf allen Kontinenten der Welt, ob alt oder jung.

US-Popstar Madonna hatte im US-Wahlkampf für Hillary Clinton geworben. (picture alliance / dpa / Franck Robichon)

Zugleich jedoch wurde Madonna von Anfang an von vielen Menschen für ihre Musik kritisiert oder wie sie sich in der Öffentlichkeit zeigt. Doch Madonna steht dazu und mag die Provokation. Mal taucht sie privat als Mutter auf, die sich liebevoll um ihre Kinder kümmert und fotografieren lässt oder sie ist die Künstlerin, die für Aufsehen sorgt. Zum Beispiel, als sie der Sängerin Britney Spears bei einem Auftritt bei einer Preisverleihung einen leidenschaftlichen Kuss gab.

"Ich denke, wenn Menschen bewusst nach etwas Schlechtem suchen, dann finden sie es auch. Manche verstehen einfach keine Ironie oder speziell Humor. Oder die Komplexität von manchen Dingen. Für manche gibt es eben nur schwarz oder weiß. Und das verstehe ich nicht und werde es auch nie. Nervt mich das, wenn Menschen mich missverstehen? Hm! Ich glaube meine Musik findet das Publikum für das sie bestimmt ist. Und Menschen, die mich nicht verstehen, die finden bestimmt etwas anderes, was ihnen gefällt." (Madonna)

Madonna ist mit 60 Jahren immer noch fit und durchtrainiert. Sie tut viel für ihren Körper, ernährt sich sehr gesund und kann manchmal selber nicht glauben, wie alt sie ist. Und: Immer dann, wenn andere glauben, sie sei nicht mehr angesagt, kommt sie mit einer neuen kreativen Idee oder einem neuen Album. Madonna bestimmt seit 30 Jahren die Musikwelt und setzt die Trends. Und es scheint nicht so, als würde jetzt damit aufhören wollen.

