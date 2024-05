Kakadu bei euch

"Ropeskipping ist eine versteckte Sportart", sagt Madita. Die Zehnjährige liebt ihr Hobby, das auf deutsch "Seilspringen" genannt wird, aber wenn man an richtigen Wettkämpfen teilnimmt, dann sagt man eben besser "Ropeskipping" dazu. Madita trainiert zweimal pro Woche, und da fallen Begriffe wie "Wheel", "Double Dutch" oder auch "Frog". Fabian und Kakadu lassen sich von Madita genau erklären, was diese Wörter bedeuten. Und sie versuchen sich auch im Ropeskipping. Das kann ja was werden...