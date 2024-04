"Für mich ist das halt ein bisschen, als ob ich zwei Körper hätte. Einen der Deutsch spricht und ein anderer "qui parle français". Also das heißt: "Und der andere, der Französisch spricht", so beschreibt Louna ihre Situation. Damit diese beiden Körper im Alltag nicht durcheinanderkommen, ist in ihrer Familie klar geregelt, wann welche Sprache gesprochen wird.

Die Alltagssprache bei Louna zuhause ist deutsch. Aber Lounas Mutter achtet auch sehr darauf, dass Louna und ihre Geschwister viel Französisch sprechen. Denn sie hat Angst, dass ihre Kinder irgendwann womöglich nur noch die Vatersprache beherrschen und kein Französisch mehr können.

Diese Gefahr sieht Louna bei sich selbst nicht. Sie mag die französische Sprache. In ihren Ohren klingt diese poetischer und schöner als Deutsch.

Aber auch aus einem anderen Grund ist es ihr wichtig die Sprache ihrer Mutter zu beherrschen. Denn obwohl Louna Deutschland als ihr Heimatland empfindet, könnte es ja durchaus sein, dass sie sich irgendwann dafür entscheidet, in Frankreich zu leben. Dann wäre es natürlich cool, so perfekt Französisch wie ihre Mutter zu sprechen.