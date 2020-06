Ryke spricht im Podcast mit der elfjährigen Lilith aus München, deren Mutter eine Zeltschule in einem Flüchtlingslager im Libanon gegründet hat und die schon oft mit dort gewesen ist. Hier erfahrt Ihr mehr über die Zeltschule.

Außerdem hat Kakadu-Autorin Susanne Billig recherchiert, wo man am besten erfährt, was man im Zuge der Lockerungen in der Corona-Pandemie jetzt wieder tun darf und was noch nicht. Hier findet Ihr die aktuellen Regeln in leichter Sprache. Und hier können Eure Eltern alle Einzelheiten erfahren.

Kakadu-Autor Christian Neugebauer versorgt Euch in dieser Woche mit den Homeoffice-News und Kakadu-Reporterin Sarah Maria Ziewitz hat sich in einem Tierheim in Halle an der Saale umgesehen.

Lockerungen rund um Corona

#99 Was darf man eigentlich wieder und was noch nicht?

Moderation: Ulrike Jährling

Autorinnen: Susanne Billig, Sarah Maria Ziewitz und Christian Neugebauer

Redaktion: Roland Krüger

Deutschlandfunk Kultur, 2020