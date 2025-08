Kakadu - eure Fragen

Wie zirpen Heuschrecken?

25:41 Minuten Melanoplus bivittatus, die zweistreifige Heuschrecke, ist eine Heuschreckenart aus der Familie der Acrididae. © Getty Images / marcophotos

Link kopieren/teilen Der Link wurde in die Zwischenablage kopiert.

Email Audio herunterladen

Zirp-zirp-zirp! Genau so hört sich der Sommer an! Doch wer zirpt da eigentlich? Grille, Grashüpfer oder Heuschrecke? Und wie geht das mit dem Zirpen? Das finden wir heute raus! Außerdem erfahrt Ihr, warum Heuschrecken – hüüüühüpf – so weit springen können! Und – schmatz, schmatz – wie ihr großer Hunger sie zur Plage machen kann.