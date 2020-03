Schule fällt aus, Freunde kann man nicht mehr treffen, kein Training, kein Musikunterricht

Wegen der Corona-Krise ist das Leben fast überall auf der Welt total eingeschränkt. Damit sich nicht so viele Menschen auf einmal mit dem Corona-Virus anstecken, darf man kaum noch andere Leute treffen. Tim möchte deshalb in diesem Podcast von Euch wissen, wie Ihr mit dieser außergewöhnlichen Situation klarkommt. Deshalb ruft er bei Rahel, bei Bela und bei Magdalene an. Und er spricht mit der Kakadu-Spielexpertin Christina Valentiner-Branth, die ein paar coole Tipps hat, wie man sich trotz Kontaktverbots die Zeit vertreiben kann. Und vom Psychotherapeuten Wolfgang Krüger möchte Tim wissen, warum es so wichtig ist, eine Struktur in den Tagesablauf zu bringen.

#79 Kontaktverbot wegen Corona - Was hilft gegen Langeweile?

Moderation: Tim Wiese

Redaktion: Roland Krüger

Autorinnen: Lydia Heller und Regina Voss

Deutschlandfunk Kultur, 2020

