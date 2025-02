Debattieren statt Streiten

Wie man auch bei unterschiedlichen Meinungen sachlich bleibt, lernen Kinder in einem Workshop an der Clemens-Brentano-Schule in Berlin. Kakadu-Reporterin Anna Bilger hat die Kinder besucht und mit ihnen Argumente für und gegen Handys in der Schule eingesammelt.

Am Ende stimmten die Kinder ab: Sollen Handys in der Schule erlaubt sein? Das Abstimmungsergebnis überraschte die Kinder selbst. Und selbst wenn am Ende nicht alle derselben Meinung waren, konnten sie sich trotzdem gut verstehen und gemeinsam nach einer Lösung suchen.