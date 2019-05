Dass sich die Erde aufheizt und dass der Mensch durch den Ausstoß vor allem von Kohlendioxid dazu entscheidend beiträgt, ist inzwischen unter Experten kaum noch strittig. Jedoch sind genaue Vorhersagen schwierig, wie sich das Klima dadurch weltweit verändern wird.

Das globale Klima wird wärmer, das ist unbestritten und offensichtlich. Die Mitteltemperaturen weltweit steigen, das Wasser der Ozeane wird wärmer, das Eis und der Schnee der Gletscher schmelzen und so steigt weltweit der Meeresspiegel. Satellitenaufnahmen zeigen, dass das Meereseis in der Arktis in den letzten 30 Jahren um rund 40 Prozent abgenommen hat.

Dadurch ist nicht nur die Existenz einiger Inselstaaten und tief liegender Küstenregionen bedroht. Weltweit müssen die Menschen häufiger mit extremen Wetterphänomenen wie Wirbelstürmen, Überschwemmungen und Dürreperioden rechnen.

Die Klimaforscher gehen davon aus, dass in Deutschland strenge Winter und kühle Sommer als Extremereignisse seltener werden. Und während sich aller Voraussicht nach im Südwesten Hitzewellen und Starkregenfälle häufen werden, ist vor allem im Osten mit Dürreperioden zu rechnen.

Tim quasselt heute mit dem Meterologen Heiko Wiese über Klimawandel und Wettervorhersagen.

