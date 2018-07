Wie macht man eine erfolgreiche Kinderlieder-CD? Ganz einfach. Die Berliner Band 3Berlin hat sich bekannte Musiker und Musikerinnen eingeladen und gemeinsam mit den Gästen Songs geschrieben und aufgenommen. Was dabei herausgekommen ist haben sich Rüdiger Bischoff und die Klangohr Kinderjury angehört.

3BERLIN, das sind Diane Weigmann, Tobias Weyrauch und Carsten Schmelzer. Unter dem Titel "Nicht von schlechten Eltern" haben die drei jetzt ein zweites Album vorgelegt. Wieder haben sich die drei Musiker Kolleginnen und Kollegen ins Studio geholt und neue Lieder aufgenommen.

(Tobias, 3 Berlin): "Es ist jedes Mal eine aufregende Situation, wenn man mit jemand Neuen, den man halt noch nicht kennt – wir schreiben die ja an oder rufen die an, dann kommen die ins Studio und man lernt sich da kennen und dabei muss man dann gleich einen Song zusammen schreiben – das ist auf jeden Fall extrem spannend. Genau, und ganz oft ist es so, dass wir dann am Nachmittag schon ein kleines Layout zusammen haben, also das Lied im Ganzen schon ungefär steht. Dann hocken wir hier zusammen im Studio ab, schmeißen die Kopfhörer fast vom Kopf, weil wir so am rumdancen sind und das verbindet und schweißt zusammen."

Eingeladen waren unter anderem Robert Metcalf, Bürger Lars Dietrich, das Atze Musiktheater, Suli Puschban und Deine Freunde.

Best of Oetinger-Audio

Ein Sampler, also eine CD mit Songs von verschiedenen Musikerinnen und Musikern, ist auch die zweite CD, die von der Klangohr-CD-Jury getestet wurde. Sie heißt: "Coole Kinderlieder"

Ob Songs von Bummelkasten und Kai Lüftner oder Die Gäng und Matthäus Bär, für diese CD hat der Oetinger-Verlag in seinem Programm nach ganz besonders coolen Songs gestöbert und 14 ausgewählt.

Das Fazit der Klangohr-Kinder-Jury zieht Rosalie (11 Jahre): "Wir fanden die CD Coole Kinderlieder eigentlich gut, aber wir fanden die CD Nicht von schlechten Eltern 2 einen Tick besser"

