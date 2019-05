Neue CD´s von "Grünschnabel" und "Ich & Herr Meyer" im Klangohr CD-Test. Außerdem unternehmen wir eine Musikreise nach Israel.

Das Musikerduo "Ich & Herr Meyer" findet, Kinder und Erwachsene verbringen viel zu viel Zeit mit dem Handy, sind zu viel ONLINE. Daher haben sie mit dem Lied OFFLINE extra ein Lied zu diesem Thema produziert. Rüdiger Bischoff hat mit den Musikern gesprochen und die Klangohr-Jury hat sich den Song mit kritischen Ohren angehört.

Die zweite Band, die Euch die Klangohr-Jury vorstellt, heißt Grünschnabel und ist die Band von Burghardt Wegner. Der lebt dort zwischen Nord- und Ostsee und geniest am Strand gerne mal den Blick auf das Wasser und den Horizont, wie er der Klangohr-Jury verraten hat.

Seine neue CD heißt "Tut alles gut" und so heißt auch der Titelsong.

"Nach den Konzerten kommen dann manchmal Kinder direkt an die Bühne und erzählen dann von sich. Und dann habe ich gemerkt, dass die gerne erzählen, was sie selber gut finden, was sie so tun, und habe daraus eine Liste gemacht. Und da habe ich dann, um die Liste noch kompletter zu machen, in mehreren Grundschulen so kleine Interviews durchgeführt und auch in einem Kindergarten. Und aus der langen Liste, was Kinder so gut finden, habe ich dann das Lied gestrickt und das ‚Tut allen gut‘ genannt", erklärt Burghardt Wegner.

Mehr dazu wie immer auf Klangohr.de

Außerdem zu hören:

"Israel", eine Musikreise von Maria Riederer.