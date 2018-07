Warum vergisst der Mensch das Atmen beim Schlafen nicht? Ist der Kopf nur zum Denken da und wie heilt der Körper seine Wunden? Dass sind nur einige der Fragen, die in der Kinderuniversität beantwortet werden.

Auch in diesem Jahr lädt die Charité – Universitätsmedizin Berlin zur Kinderuniversität ein. Wie an vielen anderen Universitäten auch, sitzen dann Kinder in den Hörsälen, in denen sonst die Großen lauschen. Ärzte und Wissenschaftler präsentieren kindgerecht anhand von Vorträgen, Mitmachrätseln und Experimenten, wie spannend Medizin sein kann.

In Berlin wird unter allen Kinder-Studenten am Ende der Vorlesungsreihe ein besonderes Highlight verlost – drei Kinder können an einem hochmodernen Operationsroboter in einem echten Operationssaal einen Eingriff simulieren.

Außerdem zu hören:

- "Vor 200 Jahren wurde Ignaz Semmelweiss geboren" Von Kristine Kretschmer

- "WM-Bericht" Mit Thomas Wheeler