Viele Mächtige machten sich auf die Reise, um die friedliche Ostseeinsel Yasmund zu erobern. Alle suchten sie die Bernsteinschale, die große Zauberkraft besaß.

Vor langer Zeit war das Leben auf der Ostseeinsel Yasmund friedlich. Die Menschen kannten die Geheimnisse des Wassers, des Feuers und der Erde. Sie verstanden die Sprachen der Tiere und der Pflanzen und sie lebten einträchtig mit den Unterirdischen und den weißen Frauen in den Wäldern und auf den Kreideklippen. Alle hatten gleichen Anteil am Reichtum der Insel. Die Männer brachten die Ernte der Felder und des Meeres ein, die Frauen heilten Krankheiten und hüteten das Feuer. Aber die Göttin der Insel besaß eine Schale aus hellem Bernstein, deren Licht weit über das Meer strahlte und die eine große Zauberkraft besaß. Sie war so berühmt, dass viele Mächtige anrückten, um sie zu erobern.



Yasmund

Von Holger Teschke

Ab 9 Jahren

Regie: Wolfgang Rindfleisch

Komposition: Frank Merfort

Mit: Jennipher Antoni, Christine Oesterlein, Winfried Glazeder, u. a.

Produktion: Deutschlandradio Kultur 2009

Länge: 46'20



Holger Teschke, geboren 1958 auf Rügen, seit 2006 freier Autor und Übersetzer, für die Bearbeitung von "20000 Meilen unter dem Meer" erhielt er den Kinderhörspielpreis der Stadt Karlsruhe 2008.