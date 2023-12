Sammy und Ebeneser kennen einander aus der Schule. Weil Ebenesers Familie sich ihre bisherige Wohnung nicht mehr leisten können, müssen sie das in das ärmliche Hochhaus umzuziehen, in dem auch Sammy wohnt.

"Wir sind hier nur vorübergehend," verteidigt sich Ebenesers Vater, was Sammy mit den Worten kommentiert: "Das hat mein Vater auch gesagt, weißt du wann? Vor zehn Jahren!"

Die beiden Kinder erleben, wie zu Hause und in der Schule alles „kleiner und kleiner und kleiner“ wird. Dass sie von der Klassenfahrt in die Berge ausgeschlossen werden sollen, nur, weil ihre Familien nicht das nötige Geld für die Skireise haben, macht Sammy und Ebeneser erst traurig, dann wütend und sprachlos. Sie beschließen, von nun an in der Schule zu schweigen. Und während ihr Protest tatsächlich für Aufmerksamkeit sorgt, wird ihre Freundschaft immer stärker.

Das vielfach ausgezeichnete Stück der belgischen Autoren Jan Sobrie und Raven Ruëll zeigt, wie wachsende Armut in Familien das Leben der Kinder beeinflusst und Schule die soziale Ungleichheit verfestigt, sie sogar vergrößert. In der Radioadaption inszeniert Judith Lorentz diese Geschichte ohne Larmoyanz oder Sentimentalität, aber dennoch in einer Art, die unter die Haut geht.

Wutschweiger« (»Woestzoeker«) wurde 2019 mit dem niederländisch-deutschen Kinder- und Jugenddramatikerpreis Kaas & Kappes sowie 2020 mit dem Jugendtheaterpreis Baden-Württemberg ausgezeichnet und war 2020 für den Deutschen Kindertheaterpreis nominiert.

Ein Stück über „zwei starke Figuren, denen ihre Freundschaft die Kraft gibt, sich auch in einem Leben voller Anstrengung und Schwierigkeiten mit Würde zu behaupten“ (Jurybegründung für die Nominierung zum Deutschen Kindertheaterpreis 2020)

Kinderhörspiel

Wutschweiger

(Ursendung)

Ab 8 Jahre

Von Judith Lorentz nach dem gleichnamigen Theaterstück von Jan Sobrie und Raven Ruëll

Übersetzung aus dem Flämischen von Barbara Buri

Regie und Bearbeitung: Judith Lorentz

Komposition: Lutz Glandien

Ton und Technik: Andreas Stoffels und Christoph Richter

Regieassistenz: Vanessa Gräfingholt

Redaktion und Dramaturgie: Thomas Fuchs

Casting: Sabine Bohnen

Mit: Rubi Lorentz, Jeremias Matschke, Thelma Buabeng, Malina Ebert, Judith Engel, Aliyah Hamza, Helene Herwig, Emil Jouravel, Arnd Klawitter, Toni Lorentz, Steffen Scheumann, Bernhard Schütz, Nuri- Koriat Singer, Britta Steffenhagen, Joschka Wedhorn, Daniel Zillmann u.a.

Moderation: Fabian Schmitz