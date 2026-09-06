Viel Spaß
    Kinderhörspiel

    Wir nannten ihn Tüte

    55:33 Minuten
    Ein Mädchen sitzt im Gras und guckt sorgenvoll.
    Hat Peggy Schuld daran, dass ihr Freund Rouven abgehauen ist? © Janko Ferlič / unsplash
    Von Frauke Angel |
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    Peggy Sues Freund Rouven ist verschwunden. Die Polizei sucht ihn bereits. Und vielleicht können die ihn eher finden, wenn sie wissen, warum er verschwunden ist.
    Das Podcast-Logo des Kinderpodcasts "Kakadu" zeigt den bunten Vogel neben allerlei bunten Formen.
    Aus dem PodcastKakadu
    Peggy Sue sitzt auf der Polizeiwache wegen Tüte, ihrem besten Freund, der eigentlich Rouven Reh heißt. Gestern früh hat er sich selbst mit verstellter Stimme in der Schule abgemeldet, die Polizei sucht ihn bereits, und sein Vater ist in großer Sorge. Peggy Sue gibt sich die Schuld daran, dass Rouven abgehauen ist. Sie weiß zwar nicht, wo er sich aufhält, aber sie ist sich sicher, wenn die Polizei erfährt, wieso Rouven verschwunden ist, können sie ihn leichter finden.
    „Ein faszinierendes Hörspiel mit lebensnaher Erzählweise von Anfang bis Ende“, so urteilte die Jury, die das Kinderhörspiel „Wir nannten ihn Tüte“ von Frauke Angel mit dem Kinderhörspielpreis 2020 des MDR-Kinderhörspielrates kürte. Dass "Wir nannten ihn Tüte" nach dem MDR-Kinderhörspielpreis wenig später auch noch den Kinderhörspielpreis der Stadt Karlsruhe 2020 bekommen hat, freut uns doppelt. Denn dieser Preis wird von einer Kinderjury vergebenen.
    ZWEI FAVORITEN: Die Jury des Kinderhörspielpreises der Stadt Karlsruhe aus Viertklässlern der Südend-Grundschule entschied sich zu gleichen Teilen für Hörspiele von Frauke Angel und Robert Schoen. Foto: Frauke Ruetz, Verwendung honorarfrei
    Die Kinderjury der Südend - Grundschule in Karlsruhe© Frauke Ruetz, Verwendung honorarfrei

    Wir nannten ihn Tüte
    Von Frauke Angel
    Ab 8 Jahren
    Regie: Friederike Wigger
    Musik: Andreas Weiser
    Mit: Tilda Jenkins, Enno Luncke, Antonia Zschiedrich, Otto Mai, Stefan Kaminski, Nina Ernst, Nele Rosetz, Eva Meckbach, Arnd Klawitter u.a.
    Ton: Herrmann Leppich, Susanne Beyer
    Produktion: Deutschlandfunk Kultur 2019
    Moderation: Fabian Schmitz
    Eine Wiederholung vom 3.11.2019

    Frauke Angel wurde 1974 geboren. Nach einer Schauspielausbildung spielt sie an deutschen Stadt- und Privattheatern, sowie in renommierten Off-Theater- Produktionen, schreibt Bücher und Geschichten.

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