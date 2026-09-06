Wir nannten ihn Tüte
Von Frauke Angel
Ab 8 Jahren
Regie: Friederike Wigger
Musik: Andreas Weiser
Mit: Tilda Jenkins, Enno Luncke, Antonia Zschiedrich, Otto Mai, Stefan Kaminski, Nina Ernst, Nele Rosetz, Eva Meckbach, Arnd Klawitter u.a.
Ton: Herrmann Leppich, Susanne Beyer
Produktion: Deutschlandfunk Kultur 2019
Moderation: Fabian Schmitz
Eine Wiederholung vom 3.11.2019
Viel Spaß
Wir nannten ihn Tüte
55:33 Minuten
Peggy Sues Freund Rouven ist verschwunden. Die Polizei sucht ihn bereits. Und vielleicht können die ihn eher finden, wenn sie wissen, warum er verschwunden ist.
Peggy Sue sitzt auf der Polizeiwache wegen Tüte, ihrem besten Freund, der eigentlich Rouven Reh heißt. Gestern früh hat er sich selbst mit verstellter Stimme in der Schule abgemeldet, die Polizei sucht ihn bereits, und sein Vater ist in großer Sorge. Peggy Sue gibt sich die Schuld daran, dass Rouven abgehauen ist. Sie weiß zwar nicht, wo er sich aufhält, aber sie ist sich sicher, wenn die Polizei erfährt, wieso Rouven verschwunden ist, können sie ihn leichter finden.
„Ein faszinierendes Hörspiel mit lebensnaher Erzählweise von Anfang bis Ende“, so urteilte die Jury, die das Kinderhörspiel „Wir nannten ihn Tüte“ von Frauke Angel mit dem Kinderhörspielpreis 2020 des MDR-Kinderhörspielrates kürte. Dass "Wir nannten ihn Tüte" nach dem MDR-Kinderhörspielpreis wenig später auch noch den Kinderhörspielpreis der Stadt Karlsruhe 2020 bekommen hat, freut uns doppelt. Denn dieser Preis wird von einer Kinderjury vergebenen.
Wir nannten ihn Tüte
Frauke Angel wurde 1974 geboren. Nach einer Schauspielausbildung spielt sie an deutschen Stadt- und Privattheatern, sowie in renommierten Off-Theater- Produktionen, schreibt Bücher und Geschichten.