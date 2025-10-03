Viel Spaß
    Kinderhörspiel

    Wenn Mama faucht und Papa bellt

    53:44 Minuten
    Eine Katze springt fauchend und kratzend einem Hund entgegen.
    Lottis Eltern sind wie Hund und Katz. © Prochan / IMAGO / Depositphotos
    Von Anna Böhm |
    Audio herunterladen
    Achtung: Gromsch-Warnung! Liebe Eltern, aufgepasst! Wenn ihr ungerecht zu Kindern seid, ihr euch ihnen gegenüber schlecht benehmt oder ständig vor ihnen rumstreitet, dann kommt der Gromsch.
    Das Podcast-Logo des Kinderpodcasts "Kakadu" zeigt den bunten Vogel neben allerlei bunten Formen.
    Aus dem PodcastKakadu
    Lottis Eltern wurden von einem pummeligen, feenähnlichen Gromsch namens Rupps in Hund und Katze verwandelt, weil sie immer so viel streiten. Das gefällt weder Lotti noch ihren Eltern. Zu dritt versuchen sie also, den Zauber rückgängig zu machen - aber Lottis Eltern lassen sich als Hund und Katze einfach zu leicht ablenken … Also muss Lotti die Sache in die Hand nehmen und sich eine Lösung für dieses tierische Problem einfallen lassen.

    Ursendung
    Kinderhörspiel
    Wenn Mama faucht und Papa bellt
    Von Anna Böhm
    Ab 6 Jahre
    Regie: Giuseppe Maio
    Mit: Frida Kranz Ramirez, Lana Finn Marti, Lou Strenger, Florian Kleine, Karim Cherif, Aliyah Hamza, Till Krüger, Amina Merai, Frauke Poolman, Mex Schlüpfer und Nika Weckler
    Ton und Technik: Alexander Brennecke, Christoph Richter
    Regieassistenz: Clara Nebel
    Besetzung: Sabine Bohnen
    Dramaturgie und Redaktion: Thomas Fuchs
    Produktion: Deutschlandfunk Kultur 2025
    Moderation: Fabian Schmitz

    Anna Böhm, geboren 1975 in Berlin, studierte Drehbuch in Ludwigsburg, lebt als freie Autorin in Berlin, schreibt Prosa und Hörspiele für Kinder und Erwachsene.

