Kinderhörspiel und Geschichten

Michel kann sich gar nicht daran erinnern, wie es war, als seine Eltern noch zusammengelebt hatten. Denn als sich Mama und Papa getrennt hatten, war er noch klein. Aber auch wenn seine Eltern sich inzwischen gar nicht mehr verstehen und ständig streiten, so ist es doch wirklich nicht zu viel von ihnen verlangt, dass sie sich wenigstens Weihnachten mal miteinander vertragen. Ihrem Kind zuliebe. Auch wenn es nur für die paar Stunden an Heiligabend ist.