    Kinderhörspiel und Geschichten

    Noch ein Weihnachtsmann

    23:35 Minuten
    Zwei kleine Weihnachtsmannfiguren stehen mit dem Rücken zueinander.
    Was, wenn es einfach nicht geht, dass man Weihnachten zusammen feiert? © imago / allOver-MEV / imago stock&people
    Von Anja Tuckermann |
    Nichts wünscht sich Michel mehr vom Weihnachtsmann, als einmal Weihnachten mit seinen beiden Eltern zusammen feiern zu können.
    Michel kann sich gar nicht daran erinnern, wie es war, als seine Eltern noch zusammengelebt hatten. Denn als sich Mama und Papa getrennt hatten, war er noch klein. Aber auch wenn seine Eltern sich inzwischen gar nicht mehr verstehen und ständig streiten, so ist es doch wirklich nicht zu viel von ihnen verlangt, dass sie sich wenigstens Weihnachten mal miteinander vertragen. Ihrem Kind zuliebe. Auch wenn es nur für die paar Stunden an Heiligabend ist.

    Ab 6 Jahre
    Deutschlandfunk Kultur 2025
    (Ursendung)

    Anja Tuckermann, geboren 1961, engagierte sich in der feministischen Mädchenbewegung, arbeitet als Rundfunkredakteurin und schreibt Bücher, Theaterstücke und Geschichten. Für ihre Arbeit wurde sie u.a. mit dem deutschen Jugendliteraturpreis ausgezeichnet.

