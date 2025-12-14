Kinderhörspiel und Geschichten
Noch ein Weihnachtsmann
Von Anja Tuckermann
Ab 6 Jahre
Deutschlandfunk Kultur 2025
(Ursendung)
23:35 Minuten
Nichts wünscht sich Michel mehr vom Weihnachtsmann, als einmal Weihnachten mit seinen beiden Eltern zusammen feiern zu können.
Michel kann sich gar nicht daran erinnern, wie es war, als seine Eltern noch zusammengelebt hatten. Denn als sich Mama und Papa getrennt hatten, war er noch klein. Aber auch wenn seine Eltern sich inzwischen gar nicht mehr verstehen und ständig streiten, so ist es doch wirklich nicht zu viel von ihnen verlangt, dass sie sich wenigstens Weihnachten mal miteinander vertragen. Ihrem Kind zuliebe. Auch wenn es nur für die paar Stunden an Heiligabend ist.
Kinderhörspiel und Geschichten
Anja Tuckermann, geboren 1961, engagierte sich in der feministischen Mädchenbewegung, arbeitet als Rundfunkredakteurin und schreibt Bücher, Theaterstücke und Geschichten. Für ihre Arbeit wurde sie u.a. mit dem deutschen Jugendliteraturpreis ausgezeichnet.