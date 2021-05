Die kleine Schildkröte Tranquilla Trampeltreu macht sich auf die lange Reise zur Hochzeit des Löwen Leo XIV. Der Weg ist das Ziel, auch wenn er noch so lange dauert und beschwerlich ist.

Die Geschichte von Tranquilla Trampelteu ist sicherlich eines der schönsten Kinderbücher von Michael Ende. Komponisten und Musiker aus dem Konzerthaus am Gendarmenmarkt in Berlin haben aus dieser Parabel für die heutige Zeit ein Kinderkonzert für Kinder ab vier Jahren einstudiert. Das Problem dabei war, dass coronabedingt keine Konzerte im Konzerthaus stattfinden dürfen. Und so entstand die Idee, dieses Konzert für Kinder im "Kakadu-Kinderhörspiel" dem Publikum zu präsentieren.

Daher Vorhang auf für die musikalische Erzählung rund um die lange und beschwerliche Reise der kleinen Schildkröte Tranquilla Trampeltreu zur Hochzeit des Löwen Leo XIV. Dabei werden die einzelnen Stationen ihrer Reise wunderbar klanglich illustriert mit der Musik von Schlagwerk Voermans. Schlagzeugerin Maren und Schlagzeuger Mark Voermans haben mit Hilfe verschiedener Percussion-Instrumente all die Tiere charakterisiert, denen die Schildkröte auf ihrem Weg begegnet. Da ist zum Beispiel die gemeine Spinne Fatima Fadenkreuz, die Tranquilla auslacht, die Schnecke Scheherasade Schleimig, die alles grundsätzlich wahnsinnig schnecklich findet, oder der arrogante Eidechserich Zacharias Zierfuß, der ihr mitteilt, die Hochzeit sei abgesagt worden.

Tranquilla Trampeltreu

nach der gleichnamigen Erzählung von Michael Ende

Eine KlangReise mit Musik und Text aus dem Konzerthaus am Gendarmenmarkt Berlin

Ab 4 Jahre

Komposition: Schlagwerk Voermans

Mit: Kathrin Angerer, Carmen-Maja Antoni, Anna Griesebach, Tilla Kratochwil, Christoph Förster, Markus Gertken, Yannick Heckmann, Jennipher Antoni, André Lewski, Luise Voermans

Maren Voermans und Mark Voermans, Schlagwerk

Aufnahme Musik: Peter Sobisiak

Aufnahmeleitung, Produktion und Schnitt: Marcus Thomas

Hörspielfassung und Regie: Christine Mellich

Produktion: Konzerthaus Berlin/Deutschlandfunk Kultur 2021

Moderation: Ulrike Jährling

Diese Klangreise entstand in Kooperation von Deutschlandfunk Kultur und dem Konzerthaus Berlin sowie mit freundlicher Unterstützung von Zukunft Konzerthaus.

Ihr könnt diese Klangreise hier nachhören:

Klangreise Tranquilla Trampeltreu