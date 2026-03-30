Kinderhörspiel "Räuberessen" gewinnt MDR-Kinderhörspielpreis 2026

Zum Ärger seiner Lehrerin glänzt der zehnjährige Jonne, ein bisher unauffälliger beinahe schüchterne Schüler, neuerdings im Unterricht durch Zuspätkommen, Abwesenheit und schließlich sogar durch totale Leistungsverweigerung. Das macht ihn für seine aufmüpfige Banknachbarin Lou interessant, die ihn einlädt, nach der Schule Zeit mit ihrer Clique zu verbringen. Doch als die Kinder in der City beim Klauen erwischt werden, scheint der Ärger perfekt und Lou zieht sich zurück. Nicht so Jonne. Der legt jetzt erst richtig los. Das nächste Ding fährt er voll gegen die Wand. Und alle dürfen dabei zusehen.

Zu unserer großen Freude hat der MDR-Rundfunkrat unser Kinderhörspiel "Räuberessen" mit dem 1. Platz des 17. Kinderhörspielpreises ausgezeichnet.

Die Jury schreibt in ihrer Begründung: "Räuberessen von Frauke Angel, eine eindrucksvolle und feinfühlige Geschichte über einen Jungen, der beim Ladendiebstahl erwischt wird und durch die Begegnung mit der Sozialarbeiterin Franzi zum ersten Mal echte Unterstützung und ein offenes Ohr erfährt."

Und weiter: "Mit großer erzählerischer Kraft und einem tiefen Verständnis für die Lebenswelt junger Menschen zeigt das Hörspiel, wie viel Veränderung möglich wird, wenn jemand wirklich hinschaut und zuhört. Räuberessen überzeugt durch seine emotionale Klarheit, seine nuancierte Figurenzeichnung und eine Produktion, die das Thema mit Respekt und Wärme hörbar macht."



Die glücklichen Gewinner © Joachim Blobel

Autorin Frauke Angel © Joachim Blobel

Das Team Kakadu freut sich ungemein über die Auszeichnung und gratuliert Frauke Angel sowie der Regisseurin Friederike Wigger von Herzen.