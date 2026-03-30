Viel Spaß
    Kinderhörspiel "Räuberessen" gewinnt MDR-Kinderhörspielpreis 2026

    Räuberessen

    62:30 Minuten
    Ein Junge hält einen kleinen Einkaufswagen in der Hand und blickt lächelnd darauf.
    Wie fällt man beim Klauen am besten auf? Ganz einfach: Man nimmt gleich den ganzen Wagen mit! © Cristalov / IMAGO / Depositphotos
    Von Frauke Angel |
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    Als Jonne beim Ladendiebstahl erwischt wird, muss das Jugendamt benachrichtigt werden. Es kommt die Sozialarbeiterin Franzi. Zum ersten Mal hört Jonne jemand zu und verspricht Hilfe.
    Das Podcast-Logo des Kinderpodcasts "Kakadu" zeigt den bunten Vogel neben allerlei bunten Formen.
    Aus dem PodcastKakadu
    Zum Ärger seiner Lehrerin glänzt der zehnjährige Jonne, ein bisher unauffälliger beinahe schüchterne Schüler, neuerdings im Unterricht durch Zuspätkommen, Abwesenheit und schließlich sogar durch totale Leistungsverweigerung. Das macht ihn für seine aufmüpfige Banknachbarin Lou interessant, die ihn einlädt, nach der Schule Zeit mit ihrer Clique zu verbringen. Doch als die Kinder in der City beim Klauen erwischt werden, scheint der Ärger perfekt und Lou zieht sich zurück. Nicht so Jonne. Der legt jetzt erst richtig los. Das nächste Ding fährt er voll gegen die Wand. Und alle dürfen dabei zusehen.
    Zu unserer großen Freude hat der MDR-Rundfunkrat unser Kinderhörspiel "Räuberessen" mit dem 1. Platz des 17. Kinderhörspielpreises ausgezeichnet.
    Die Jury schreibt in ihrer Begründung: "Räuberessen von Frauke Angel, eine eindrucksvolle und feinfühlige Geschichte über einen Jungen, der beim Ladendiebstahl erwischt wird und durch die Begegnung mit der Sozialarbeiterin Franzi zum ersten Mal echte Unterstützung und ein offenes Ohr erfährt."
    Und weiter: "Mit großer erzählerischer Kraft und einem tiefen Verständnis für die Lebenswelt junger Menschen zeigt das Hörspiel, wie viel Veränderung möglich wird, wenn jemand wirklich hinschaut und zuhört. Räuberessen überzeugt durch seine emotionale Klarheit, seine nuancierte Figurenzeichnung und eine Produktion, die das Thema mit Respekt und Wärme hörbar macht."
    Die glücklichen Gewinner
    Die glücklichen Gewinner© Joachim Blobel
    Autorin Frauke Angel
    Autorin Frauke Angel© Joachim Blobel
    Das Team Kakadu freut sich ungemein über die Auszeichnung und gratuliert Frauke Angel sowie der Regisseurin Friederike Wigger von Herzen.

    Kinderhörspiel
    Räuberessen
    Von Frauke Angel
    Ab 8 Jahre
    Regie: Friederike Wigger
    Komposition: Andres Weiser
    Mit: Eliot Karow, Linda Rohrer, Lasse Pantel, Nele Rosetz, Veronika Bachfischer, Lou Strenger, Tilla Kratochwil, Bernd Moss, Tonio Arnago, Talin Lopez u.a.
    Ton und Technik: Hermann Leppich, Eugenie Kleesattel
    Assistenz: Leonie Koll
    Besetzung: Sabine Bohnen
    Produktion: Deutschlandfunk Kultur 2025
    Moderation: Fabian Schmitz
    Eine Wiederholung vom 22.4.25

    Frauke Angel wurde 1974 geboren. Nach einer Schauspielausbildung spielt sie an deutschen Stadt- und Privattheatern, sowie in renommierten Off-Theater Produktionen, schreibt Bücher und Geschichten. Schon ihr Kakadu-Kinderhörspiel „Wir nannten ihn Tüte“ wurde mit dem MDR Kinderhörspielpreis 2020 ausgezeichnet.

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