Kinderhörspiel "Räuberessen" gewinnt MDR-Kinderhörspielpreis 2026

Kinderhörspiel
Räuberessen
Von Frauke Angel
Ab 8 Jahre
Regie: Friederike Wigger
Komposition: Andres Weiser
Mit: Eliot Karow, Linda Rohrer, Lasse Pantel, Nele Rosetz, Veronika Bachfischer, Lou Strenger, Tilla Kratochwil, Bernd Moss, Tonio Arnago, Talin Lopez u.a.
Ton und Technik: Hermann Leppich, Eugenie Kleesattel
Assistenz: Leonie Koll
Besetzung: Sabine Bohnen
Produktion: Deutschlandfunk Kultur 2025
Moderation: Fabian Schmitz
Eine Wiederholung vom 22.4.25
Räuberessen
Und weiter: "Mit großer erzählerischer Kraft und einem tiefen Verständnis für die Lebenswelt junger Menschen zeigt das Hörspiel, wie viel Veränderung möglich wird, wenn jemand wirklich hinschaut und zuhört. Räuberessen überzeugt durch seine emotionale Klarheit, seine nuancierte Figurenzeichnung und eine Produktion, die das Thema mit Respekt und Wärme hörbar macht."
Kinderhörspiel
Frauke Angel wurde 1974 geboren. Nach einer Schauspielausbildung spielt sie an deutschen Stadt- und Privattheatern, sowie in renommierten Off-Theater Produktionen, schreibt Bücher und Geschichten. Schon ihr Kakadu-Kinderhörspiel „Wir nannten ihn Tüte“ wurde mit dem MDR Kinderhörspielpreis 2020 ausgezeichnet.