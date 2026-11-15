Emma macht plötzlich und unverhofft Bekanntschaft mit einer richtigen Prinzessin. Die sitzt heulend auf der Mülltonne vor dem Supermarkt und versteht die Welt nicht mehr. Aus ihrer eigenen wurde sie von einer Fee verbannt, um “mal das richtige Leben kennenzulernen“, denn: Rosenblüte ist hochnäsig, verzogen und nervt mit ständigen und absonderlichen Befehlen. Da ist sie bei Emma an genau die Richtige geraten. Das Mädchen lässt sich nämlich gar nichts sagen, schon gar nicht im Befehlston. Aber Emma hat ein großes Herz und genug Fantasie, um Rosenblütes Geschichte von der Verbannung aus dem Reich der Schwäne ernst zu nehmen. Doch wie sehr sie sich auch für die Prinzessin ins Zeug legt: nichts scheint zu klappen…