Kinderhörspiel
Prinzessin Rosenblüte
Für Kinder ab 6 Jahren und ihre Familien
Hörspielbearbeitung: Ulla Illerhaus
Mitwirkende: Martin Bross, Sigrid Burkholder, Natalie Spinell, Regine Vergeen u. a.
Komposition: Bernd Keul
Musiker: Bernd Keul, Verena Guido und Martell Beigang
Regie: Thomas Leutzbach
Aufzeichnung vom ARD Kinderhörspieltag am 08.11.2026 im ZKM Karlsruhe
SWR / BR / Deutschlandfunk Kultur / hr / mdr / NDR / WDR 2026 -
Moderation: Fabian Schmitz
Viel Spaß
Prinzessin Rosenblüte
55:30 Minuten
Weil sie sich ein bisschen umsehen soll in der Welt, ist Prinzessin Rosenblüte aus dem Land der Schwäne auf der Mülltonne vor dem Supermarkt gelandet. Bevor sie wieder nach Hause kann, muss sie eine Prüfung bestehen. Aber welche?
Emma macht plötzlich und unverhofft Bekanntschaft mit einer richtigen Prinzessin. Die sitzt heulend auf der Mülltonne vor dem Supermarkt und versteht die Welt nicht mehr. Aus ihrer eigenen wurde sie von einer Fee verbannt, um “mal das richtige Leben kennenzulernen“, denn: Rosenblüte ist hochnäsig, verzogen und nervt mit ständigen und absonderlichen Befehlen. Da ist sie bei Emma an genau die Richtige geraten. Das Mädchen lässt sich nämlich gar nichts sagen, schon gar nicht im Befehlston. Aber Emma hat ein großes Herz und genug Fantasie, um Rosenblütes Geschichte von der Verbannung aus dem Reich der Schwäne ernst zu nehmen. Doch wie sehr sie sich auch für die Prinzessin ins Zeug legt: nichts scheint zu klappen…
Kinderhörspiel
Kirsten Boie, geboren 1950 in Hamburg, ist eine der erfolgreichsten und vielseitigsten deutschen Kinder- und Jugendbuchautorinnen.