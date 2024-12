Kinderhörspiel

Wer ist diese fremde Oma, von der die Geschwister noch nie gehört haben? Sie schreibt Kriminalromane, war dafür jahrelang in der Welt herumgereist. Außerdem hatte sie sich mit Mama verkracht. Nun aber zögert diese Großmutter nicht, wiedergutzumachen, was sie so lange versäumt hat: Sie nimmt die drei in ihrem Haus an der Ostsee auf, und tatsächlich wird aus Oma und den Kindern samt Nachbarin Frau Mattuschke ein richtig gutes Gespann. Als es eines Tages wieder losgeht mit dem Gesterbe, nehmen die Kinder ihr Schicksal selbst in die Hand und schmieden einen Plan. So raffiniert, dass er glatt aus Omas Feder stammen könnte!