Hartmut El Kurdi, geb. 1964 in Amman/Jordanien, wuchs in London und Kassel auf und lebt heute mit Frau und Kind in Hannover. Er schreibt Theaterstücke und Geschichten für Kinder und Erwachsene sowie satirische Kolumnen. Für die Kinderhörspiele "Angstmän" und "Clevergirl" erhielt er den Deutschen Kinderhörspielpreis.