    Ein Deutscher Schäferhund steht allein in der Landschaft auf einer Wiese vor einer leeren Straße.
    Um seine geliebte Nele zu finden, macht sich Hund Nelson auf eine große Reise. © IMAGO / YAY Images
    Von Jenny Reinhardt |
    Nelson ist ein riesiger Hund. Zu riesig, findet Mama. Nele und sie ziehen in eine neue, kleinere Wohnung. Also muss Nelson weg. Der aber liebt Nele so sehr, dass er sich auf eine Reise durch das halbe Land macht.
    Nelson ist so groß, dass er den Kopf auf den Tisch legen kann. Das hat seine Vorteile, denn er frisst gern. Und er liebt Nele, sieben Jahre alt, über alles und sie ihn auch. Aber nun muss er weg, denn die Mama Sophie will ihn nicht mehr haben. Er ist einfach zu groß! Papa und sie haben sich getrennt, sie zieht mit Nele von Köln nach Motzen in Brandenburg. Mama Sophie gibt ihn bei der Züchterin wieder ab und Nele weint. Nelson würde auch weinen, wenn er das könnte. Seine Hündin-Mutter aber sagt: „Spring über den Zaun und such Nele, deine Nase wird dir den Weg schon zeigen!“ Er hält die Nase in den Wind und wirklich, er kann Nele riechen! Jetzt beginnt ein weiter Weg, auf dem er manchen kennenlernt: Herrn Schlierenbichler, Anna, die Französische Bulldogge Tossa, einen Jagdhund mit Gewehr, eine Ratte, die Siamkatze Feli, Richard und Sascha. Wird er Nele finden und darf er dann bleiben?

    Kinderhörspiel
    Nelson sucht Nele
    Von Jenny Reinhardt
    Ab 7 Jahren
    Regie: Klaus-Michael Klingsporn
    Komposition: Wolfgang van Ackeren
    Mit: Tonio Arango, Roman Knižka, Helene Huthmann, Marie Gruber, Stefan Gossler, Antonia Brunner, u. a.
    Produktion: Deutschlandradio Kultur 2013
    Länge: 52'42
    Moderation: Patricia Pantel

    Jenny Reinhardt, geboren 1949, hat Germanistik studiert, war Hörspieldramaturgin, lebt als freie Autorin in der Nähe von Berlin. Schreibt Geschichten und Hörspiele für Kinder und Erwachsene.

