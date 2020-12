Wenn Rapper Bruda Berlin Matti und Otto zu einem Konzert einlädt, dann müssen sie da einfach hin. Auch wenn ihre Eltern davon niemals etwas erfahren dürfen.

Ziemlich was los, bei Matti und Otto. Matti hat ein "über"-seltsames Gefühl, wenn er Mina anschaut, die neu in der Klasse ist und super Fußball spielt. Otto kämmt sich neuerdings die Haare. Und als ob das nicht eigenartig genug wäre, steht plötzlich Mattis Papa vor der Tür, der sich seit fünf Jahren nicht gemeldet hat. Dafür zieht Ottos Mutter aus. Erst mal. Sich mit Mina anzufreunden ist auch schwierig, denn sie will noch nicht mal verraten, wo sie wohnt. Dabei wollen Matti und Otto ihr Nachhilfe geben, damit sie nicht mehr von der fiesen Frau Streiter in Mathe gequält wird. Ziemlicher Schlamassel also für die beiden. Aber sie wollen unbedingt rausfinden, was mit Mina los ist. Eine Großstadtkindergeschichte von heute über verliebte Jungs, planlose Eltern und toughe Mädchen.



Mein Freund Otto, das Geheimnis Leben und ich

Von Janine Lüttman nach dem gleichnamigen Kinderbuch von Silke Lambeck

Ab 7 Jahre

Regie: Robert Schoen

Komposition: b.deutung

Mit: Felix Lengenfelder, Valentin Karow, Baran Bozkurt, Karim Chamlali, Katrin Schwingel, Steffen "Shortie" Scheumann, Florian Anderer, Mira Partecke, Ulf Handrek, Stefan Heckmann, Achim Kaps, Kerstin Kramer, Svenja Liesau, Kiara Scheicht, Britta Steffenhagen, Lukas Turtur u.v.a.

Mit herzlichem Dank an die Lebenskundegruppe der Klasse 6.1 des Rosa-Lixemburg-Gymnasiums Berlin unter der Leitung von Maren Fudickar und das Haus der Jugend Berlin-Mitte | Stiftung SPI

Dramaturgie und Redaktion: Gudrun Hartmann

Produktion: hr/Deutschlandfunk Kultur/NDR 2020

(Ursendung)

Moderation: Tim Wiese

Silke Lambeck ist Journalistin, arbeitet als Dozentin und schreibt Bücher für Groß und Klein. Ihr Kinderbuchdebüt "Herr Röslein" wurde mit dem Prix Chronos ausgezeichnet und in zahlreiche Sprachen übersetzt. Zudem erhielt sie den Theodor-Wolff-Preis und den Hansjörg-Martin-Preis für ihre Texte. Nach einer kreativen Pause erschienen ab 2018 die Großstadtgeschichten über Matti und Otto. Der erste Band war nominiert für den Deutschen Jugendliteraturpreis und den Zürcher Kinderbuchpreis. Silke Lambeck lebt mit ihrer Familie in Berlin.