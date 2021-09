Frau Berti Bartolotti, eine unangepasste Frau in den besten Jahren, bekommt eines Tages eine große Konservenbüchse geliefert. Ohne einen blassen Schimmer über den Inhalt dieser Lieferung zu haben, öffnet sie das "Überraschungsei".

Ein schrumpeliger Zwerg schaut ihr aus dem Inneren entgegen und bittet sie, die beigefügte Instant-Lösung über ihn zu gießen. Wenige Minuten später steht Konrad vor ihr, ein wohlerzogener, siebenjähriger Junge. Sie schließt ihn sofort in ihr Herz.



Als die Fabrik ihren Konrad als Fehllieferung deklariert, da will sie ihn auf keinen Fall wieder hergeben.



Regie: Claudia Johanna Leist

Komposition: Rainer Quade

Darsteller: Oskar Köppen, Manon Strache, Horst Kotterba, Rene Heinersdorff, Mariann Schneider, Dario Schramm, Maike Maslow, Bernd Kuschmann u.a.

Produktion: Westdeutscher Rundfunk 2009

Länge: 50'30 Min.





Christine Nöstlinger, geboren 1936 in Wien, wo sie auch heute lebt, erfolgreiche Kinderbuchautorin.