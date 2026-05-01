Viel Spaß
Kakadu Spezial - Mein Abenteuer in den Anden
43:55 Minuten
Eine Schatzkarte und drei Flutickets nach Peru findet Kakadu unter seinen Geschenken zum 30sten Einflugstag. Natürlich machen sich er, Tiger und Stella sofort auf den Weg nach Peru. Doch wieso verschenkt jemand sowas? Und wer verbirgt sich hinter dem Absender Eduard?
Kinderhörspiel
Kakadu-Spezial - Mein Abenteuer in den Anden
Von Thomas Fuchs
Regie: Anke Beims
Mit: Cathlen Gawlich, Martin Engler, Svenja Liesau, Chistian Gaul und anderen
Ton und Technik: Alexander Brennecke
Deutschlandfunk Kultur 2026
Kakadu-Spezial - Mein Abenteuer in den Anden
Von Thomas Fuchs
Regie: Anke Beims
Mit: Cathlen Gawlich, Martin Engler, Svenja Liesau, Chistian Gaul und anderen
Ton und Technik: Alexander Brennecke
Deutschlandfunk Kultur 2026
Kakadu, Tiger und Stella brechen nach Peru auf: Eine geheimnisvolle Schatzkarte verspricht den legendären Goldschatz der Nebelkrieger. Doch mitten im Dschungel wartet kein Schatz, sondern eine Falle auf sie.
In einer verschollenen Stadt in den Anden geraten die drei tief unter die Erde – und landen in einer Falle.
In einer verschollenen Stadt in den Anden geraten die drei tief unter die Erde – und landen in einer Falle.
Ein schräges Abenteuer – über Freundschaft, alte Rechnungen, große Entdeckungen und sehr, sehr viele Termiten.
Und am Ende wartet vielleicht doch noch ein kleiner Urlaub am Strand.
Und am Ende wartet vielleicht doch noch ein kleiner Urlaub am Strand.