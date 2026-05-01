Kinderhörspiel

Kakadu-Spezial - Mein Abenteuer in den Anden

Von Thomas Fuchs

Regie: Anke Beims

Mit: Cathlen Gawlich, Martin Engler, Svenja Liesau, Chistian Gaul und anderen

Ton und Technik: Alexander Brennecke

Deutschlandfunk Kultur 2026

Kakadu, Tiger und Stella brechen nach Peru auf: Eine geheimnisvolle Schatzkarte verspricht den legendären Goldschatz der Nebelkrieger. Doch mitten im Dschungel wartet kein Schatz, sondern eine Falle auf sie.

In einer verschollenen Stadt in den Anden geraten die drei tief unter die Erde – und landen in einer Falle.

Ein schräges Abenteuer – über Freundschaft, alte Rechnungen, große Entdeckungen und sehr, sehr viele Termiten.

Und am Ende wartet vielleicht doch noch ein kleiner Urlaub am Strand.