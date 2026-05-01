Viel Spaß
    Kinderhörspiel

    Kakadu Spezial - Mein Abenteuer in den Anden

    43:55 Minuten
    Runde Grundmauern in der Ruinenstadt der Chachapoya Kultur, Kuelap, Provinz Luya, Region Amazonas, Peru, Südamerika
    Das Kakadu-Abenteuer führt nach Peru in die Anden: zu den Ruinen der Chachapoya-Kultur. © Peter Giovannini / IMAGO / imagebroker
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    Eine Schatzkarte und drei Flutickets nach Peru findet Kakadu unter seinen Geschenken zum 30sten Einflugstag. Natürlich machen sich er, Tiger und Stella sofort auf den Weg nach Peru. Doch wieso verschenkt jemand sowas? Und wer verbirgt sich hinter dem Absender Eduard?
    Das Podcast-Logo des Kinderpodcasts "Kakadu" zeigt den bunten Vogel neben allerlei bunten Formen.
    Aus dem PodcastKakadu
    Kinderhörspiel
    Kakadu-Spezial - Mein Abenteuer in den Anden
    Von Thomas Fuchs
    Regie: Anke Beims
    Mit: Cathlen Gawlich, Martin Engler, Svenja Liesau, Chistian Gaul und anderen
    Ton und Technik: Alexander Brennecke
    Deutschlandfunk Kultur 2026
    Kakadu, Tiger und Stella brechen nach Peru auf: Eine geheimnisvolle Schatzkarte verspricht den legendären Goldschatz der Nebelkrieger. Doch mitten im Dschungel wartet kein Schatz, sondern eine Falle auf sie.
    In einer verschollenen Stadt in den Anden geraten die drei tief unter die Erde – und landen in einer Falle.
    Ein schräges Abenteuer – über Freundschaft, alte Rechnungen, große Entdeckungen und sehr, sehr viele Termiten.
    Und am Ende wartet vielleicht doch noch ein kleiner Urlaub am Strand.

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