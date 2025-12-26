Viel Spaß
    Kinderhörspiel

    Johnny Hübner greift ein

    48:12 Minuten
    Ein Steuerrad und der Schatten eines Piraten - bei einer Probe für das Stück "Johnny Hübner greift ein" des jungen Theaters Nordhausen am 20. Oktober 2022 in Nordhausen (Thüringen).
    Die Abenteuergeschichten rund um Johnny Hübner haben es schon auf die Bühne geschafft. Hier im Oktober 2022 im Jungen Theater Nordhausen in Thüringen. © Marco Kneise / IMAGO / Funke Foto Services
    Von Hartmut El Kurdi |
    Wenn jemand ein Buch liest und es ist so spannend, dass er direkt in die Geschichte hineinrutscht, dann kann das gefährlich werden. Und es gibt nur einen, der helfen kann: Johnny Hübner und sein mobiles Einsatzkommando.
    Soeben hat es Olga erwischt. Durch ein zerfleddertes Abenteuerbuch wird sie geradewegs auf ein Piratenschiff geschleudert. Kapitän Braunbart, der Schrecken aller Meere, hätte sie sofort über Bord geschmissen, wäre nicht eine zu kapernde Kogge aufgetaucht. Olga flüchtet in die Kombüse zum Smutje und der Ratte Jan-Pelz. Eine riskante Rettungsaktion holt Olga in letzter Minute zurück. Und schon muss Johnny Hübner weiter und eine Oma vom Marterpfahl befreien.
    Carla Hagemann spricht die Rolle der Neele.
    Kinderhörspiel
    Johnny Hübner greift ein
    Von Hartmut El Kurdi
    Ab 8 Jahren
    Regie: Wolfgang Rindfleisch
    Komposition: Frank Merfort
    Darsteller: Jürgen Holtz, Hans Teuscher, Carla Hagemann, Harry Rowohlt, Axel Wandtke, Hartmut El Kurdi u. a.
    Produktion: Deutschlandradio Kultur 2006
    Länge: 47'03

    Hartmut El Kurdi, geboren 1964 in Jordanien, lebt seit 1969 in Deutschland, arbeitet als Autor, Schauspieler und Regisseur. Für "Angstmän" bekam er den Deutschen Kinderhörspielpreis 2002.

