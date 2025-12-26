Kinderhörspiel
Johnny Hübner greift ein
Von Hartmut El Kurdi
Ab 8 Jahren
Regie: Wolfgang Rindfleisch
Komposition: Frank Merfort
Darsteller: Jürgen Holtz, Hans Teuscher, Carla Hagemann, Harry Rowohlt, Axel Wandtke, Hartmut El Kurdi u. a.
Produktion: Deutschlandradio Kultur 2006
Länge: 47'03
48:12 Minuten
Wenn jemand ein Buch liest und es ist so spannend, dass er direkt in die Geschichte hineinrutscht, dann kann das gefährlich werden. Und es gibt nur einen, der helfen kann: Johnny Hübner und sein mobiles Einsatzkommando.
Soeben hat es Olga erwischt. Durch ein zerfleddertes Abenteuerbuch wird sie geradewegs auf ein Piratenschiff geschleudert. Kapitän Braunbart, der Schrecken aller Meere, hätte sie sofort über Bord geschmissen, wäre nicht eine zu kapernde Kogge aufgetaucht. Olga flüchtet in die Kombüse zum Smutje und der Ratte Jan-Pelz. Eine riskante Rettungsaktion holt Olga in letzter Minute zurück. Und schon muss Johnny Hübner weiter und eine Oma vom Marterpfahl befreien.
Hartmut El Kurdi, geboren 1964 in Jordanien, lebt seit 1969 in Deutschland, arbeitet als Autor, Schauspieler und Regisseur. Für "Angstmän" bekam er den Deutschen Kinderhörspielpreis 2002.