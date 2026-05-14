Ursendung
Jetzt probier doch wenigstens mal
Kinderhörspiel
Von Milena Baisch
Ab 6 Jahre
Regie: Roman Ruthardt
Kompositionen: Michal Krajczok
Mit: Frieda Kranz-Ramirez, Finn Bousfield, Fritz Wiener, Taner Şahintürk, Anne Ratte-Polle, Cathlen Gawlich sowie Kindern der Berliner Sternberg-Grundschule
Besetzung: Andreja Andris
Regieassistenz: Clara Nebel
Ton und Technik: Christoph Richter, Jan Fraune, Martin Offik und Jan Morgenstern, Julian Kretschel
Deutschlandfunk Kultur 2026
Moderation: Patricia Pantel
Viel Spaß
Jetzt probier doch wenigstens mal
56:26 Minuten
Benni wird auf der Straße vor dem Haus von einem Auto angefahren. Sein Arm heilt, aber er traut sich nicht mehr hinaus. Ein Kinderhörspiel über Freundschaft, Angst, Mut und die Frage, wie Kinder ihre Umwelt erleben.
Selina und Benni sind beste Freunde. Sie wohnen sich direkt gegenüber, blinken sich abends mit dem Licht gute Nacht und wollen eigentlich nur ihren selbstgebauten Drachen fliegen lassen. Doch dann wird Benni auf der Straße vor dem Haus von einem Auto angefahren. Sein Arm heilt, aber Benni traut sich nicht mehr hinaus. Selina versteht schnell, dass nicht nur der Unfall schlimm war, sondern auch das, was danach in Benni geblieben ist: Angst.
Selina gibt sich nicht mit einem bloßen „Es wird schon wieder“ zufrieden. Sie will helfen, sie will die „Störstraße“ am liebsten gleich komplett abschaffen. Gemeinsam mit dem Nachbarsjungen Kilian und ein paar engagierten Erwachsenen setzt Selina alles daran, Benni den Weg zurück nach draußen zu erleichtern. So wird aus einem Unfall eine Geschichte über Freundschaft, Mut, Verantwortung und über die Kraft, Gewohntes infrage zu stellen.
Ursendung
Milena Baisch, geboren 1976 in Bochum, schreibt seit 1995 Kinder-, Jugend- und Drehbücher. Für ihr Buch „Anton taucht ab“ erhielt sie 2011 den Deutschen Jugendliteraturpreis.