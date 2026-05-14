Kinderhörspiel

Selina und Benni sind beste Freunde. Sie wohnen sich direkt gegenüber, blinken sich abends mit dem Licht gute Nacht und wollen eigentlich nur ihren selbstgebauten Drachen fliegen lassen. Doch dann wird Benni auf der Straße vor dem Haus von einem Auto angefahren. Sein Arm heilt, aber Benni traut sich nicht mehr hinaus. Selina versteht schnell, dass nicht nur der Unfall schlimm war, sondern auch das, was danach in Benni geblieben ist: Angst.