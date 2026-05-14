Viel Spaß
    Kinderhörspiel

    Jetzt probier doch wenigstens mal

    56:26 Minuten
    Ein Junge mit Gipsarm und Superheldenkostüm sitzt allein in der Landschaft und guckt auf sein Handy.
    Nach seinem Unfall traut Benni sich nicht mehr aus dem Haus. Dabei wäre er doch gern so mutig, um sich wieder über die Straße zu trauen. © IMAGO / Shotshop
    Von Milena Baisch |
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    Benni wird auf der Straße vor dem Haus von einem Auto angefahren. Sein Arm heilt, aber er traut sich nicht mehr hinaus. Ein Kinderhörspiel über Freundschaft, Angst, Mut und die Frage, wie Kinder ihre Umwelt erleben.
    Das Podcast-Logo des Kinderpodcasts "Kakadu" zeigt den bunten Vogel neben allerlei bunten Formen.
    Aus dem PodcastKakadu
    Selina und Benni sind beste Freunde. Sie wohnen sich direkt gegenüber, blinken sich abends mit dem Licht gute Nacht und wollen eigentlich nur ihren selbstgebauten Drachen fliegen lassen. Doch dann wird Benni auf der Straße vor dem Haus von einem Auto angefahren. Sein Arm heilt, aber Benni traut sich nicht mehr hinaus. Selina versteht schnell, dass nicht nur der Unfall schlimm war, sondern auch das, was danach in Benni geblieben ist: Angst.
    Selina gibt sich nicht mit einem bloßen „Es wird schon wieder“ zufrieden. Sie will helfen, sie will die „Störstraße“ am liebsten gleich komplett abschaffen. Gemeinsam mit dem Nachbarsjungen Kilian und ein paar engagierten Erwachsenen setzt Selina alles daran, Benni den Weg zurück nach draußen zu erleichtern. So wird aus einem Unfall eine Geschichte über Freundschaft, Mut, Verantwortung und über die Kraft, Gewohntes infrage zu stellen.

    Ursendung
    Jetzt probier doch wenigstens mal
    Kinderhörspiel
    Von Milena Baisch
    Ab 6 Jahre
    Regie: Roman Ruthardt
    Kompositionen: Michal Krajczok
    Mit: Frieda Kranz-Ramirez, Finn Bousfield, Fritz Wiener, Taner Şahintürk, Anne Ratte-Polle, Cathlen Gawlich sowie Kindern der Berliner Sternberg-Grundschule
    Besetzung: Andreja Andris
    Regieassistenz: Clara Nebel
    Ton und Technik: Christoph Richter, Jan Fraune, Martin Offik und Jan Morgenstern, Julian Kretschel
    Deutschlandfunk Kultur 2026
    Moderation: Patricia Pantel

    Milena Baisch, geboren 1976 in Bochum, schreibt seit 1995 Kinder-, Jugend- und Drehbücher. Für ihr Buch „Anton taucht ab“ erhielt sie 2011 den Deutschen Jugendliteraturpreis.

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