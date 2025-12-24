Kinderhörspiel

Hilfe, die Herdmanns kommen
Von Mario Göpfert
Ab 6 Jahren
Nach einer Erzählung von Barbara Robinson
Übersetzung: Nele und Paul Maar
Regie: Klaus-Michael Klingsporn
Mit: Fabian Wien, Anne Behrendt, Christiane Feind, Nicolas Kwasniewski, Annemarie Nazarek u.a.
Produktion: DeutschlandRadio Berlin 1997
Hilfe, die Herdmanns kommen
47:44 Minuten
Die wilden Herdmann-Kinder übernehmen alle Rollen im Krippenspiel.
Die Geschichte ereignete sich vor vielen Jahren in einer kleinen Stadt in den USA. Immer, wenn es hier Ärger gab, waren die sechs Herdmann-Kinder daran beteiligt. Alle fürchteten sich vor ihnen. Eines Tages erschienen sie zum Religionsunterricht in der Kirche. Genau an dem Tag wurden die Rollen für das Krippenspiel verteilt, und die Herdmanns wollten natürlich gleich die Hauptrollen übernehmen. Maria und Josef, gespielt von diesen verwahrlosten Kindern, da gerät die ganze Stadt in einen heftigen Streit.
Hilfe, die Herdmanns kommen
Barbara Robinson, ist eine bekannte amerikanische Kinderbuchautorin. '"Hilfe, die Herdmanns kommen" ist seit 25 Jahren ein Buchhit in den USA.