Viel Spaß
    Kinderhörspiel

    Hilfe, die Herdmanns kommen

    47:44 Minuten
    Generalprobe zum Stück "Hilfe, die Herdmanns kommen" des Kindertheaters im Stadttheater Beckum
    "Hilfe, die Herdmanns kommen" - auch als Theaterstück ein Erfolg © imago / Stefan Schwenke
    Von Mario Göpfert nach einer Erzählung von Barbara Robinson |
    Audio herunterladen
    Die wilden Herdmann-Kinder übernehmen alle Rollen im Krippenspiel.
    Das Podcast-Logo des Kinderpodcasts "Kakadu" zeigt den bunten Vogel neben allerlei bunten Formen.
    Aus dem PodcastKakadu
    Die Geschichte ereignete sich vor vielen Jahren in einer kleinen Stadt in den USA. Immer, wenn es hier Ärger gab, waren die sechs Herdmann-Kinder daran beteiligt. Alle fürchteten sich vor ihnen. Eines Tages erschienen sie zum Religionsunterricht in der Kirche. Genau an dem Tag wurden die Rollen für das Krippenspiel verteilt, und die Herdmanns wollten natürlich gleich die Hauptrollen übernehmen. Maria und Josef, gespielt von diesen verwahrlosten Kindern, da gerät die ganze Stadt in einen heftigen Streit.

    Hilfe, die Herdmanns kommen
    Von Mario Göpfert
    Ab 6 Jahren
    Nach einer Erzählung von Barbara Robinson
    Übersetzung: Nele und Paul Maar
    Regie: Klaus-Michael Klingsporn
    Mit: Fabian Wien, Anne Behrendt, Christiane Feind, Nicolas Kwasniewski, Annemarie Nazarek u.a.
    Produktion: DeutschlandRadio Berlin 1997

    Barbara Robinson, ist eine bekannte amerikanische Kinderbuchautorin. '"Hilfe, die Herdmanns kommen" ist seit 25 Jahren ein Buchhit in den USA.

    Zur Startseite