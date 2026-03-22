Haudrauf und Mariechen
Kinderhörspiel
Von Anne Böhm
Ab 6 Jahren
Regie: Beatrix Ackers
Komposition: Frieder Butzmann
Mit: Fea Faika, Lenz Lenger, Cathlen Gawlich, Mira Patercke, Andreas Mannkopff, und anderen
Produktion: Deutschlandradio Kultur 2013
Länge: 44'32
Viel Spaß
Haudrauf und Mariechen
46:04 Minuten
Als Anja erfährt, dass sie nicht zu dem tollen Piratengeburtstag ihres Bruders eingeladen ist, will sie sich rächen. Sie nimmt dem Bruder heimlich seine Piratenfigur, den wilden Haudrauf, weg.
Sie bindet ihm Windeln um und steckt ihn ins Puppenbett. Wütend schnappt sich der Bruder Anjas Puppe und fesselt sie zur Strafe ans Bücherregal. Der Streit ist entbrannt, die Geschwister wüten immer wilder gegen das Spielzeug des anderen. Dabei bemerken sie nicht, dass die Puppe Mariechen und die Piratenfigur Haudrauf lebendig geworden sind.
Haudrauf und Mariechen
Anna Böhm, geboren 1975 in Berlin, studierte Drehbuch in Ludwigsburg, schreibt Prosa und Hörspiele für Kinder und Erwachsene.