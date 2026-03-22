Viel Spaß
    Kinderhörspiel

    Haudrauf und Mariechen

    46:04 Minuten
    Piraten-Streichholzfigur
    Und wenn unsere Spielzeugfiguren doch mehr fühlen als wir denken? © IMAGO / Depositphotos
    Von Anna Böhm |
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    Als Anja erfährt, dass sie nicht zu dem tollen Piratengeburtstag ihres Bruders eingeladen ist, will sie sich rächen. Sie nimmt dem Bruder heimlich seine Piratenfigur, den wilden Haudrauf, weg.
    Das Podcast-Logo des Kinderpodcasts "Kakadu" zeigt den bunten Vogel neben allerlei bunten Formen.
    Aus dem PodcastKakadu
    Sie bindet ihm Windeln um und steckt ihn ins Puppenbett. Wütend schnappt sich der Bruder Anjas Puppe und fesselt sie zur Strafe ans Bücherregal. Der Streit ist entbrannt, die Geschwister wüten immer wilder gegen das Spielzeug des anderen. Dabei bemerken sie nicht, dass die Puppe Mariechen und die Piratenfigur Haudrauf lebendig geworden sind.

    Haudrauf und Mariechen
    Kinderhörspiel
    Von Anne Böhm
    Ab 6 Jahren
    Regie: Beatrix Ackers
    Komposition: Frieder Butzmann
    Mit: Fea Faika, Lenz Lenger, Cathlen Gawlich, Mira Patercke, Andreas Mannkopff, und anderen
    Produktion: Deutschlandradio Kultur 2013
    Länge: 44'32

    Anna Böhm, geboren 1975 in Berlin, studierte Drehbuch in Ludwigsburg, schreibt Prosa und Hörspiele für Kinder und Erwachsene.

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