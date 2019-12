Gottfried stammt aus einer alten Adelsfamilie und glaubt, dass ein Fluch auf seiner Familie lastet. Zusammen mit seinem Freund Malte versucht er diese Fluch zu brechen.

Gottfried und Malte sind dem Fluch, der auf Gottfrieds Familie lastet, auf die Spur gekommen. Baldanders, ein guter Geist, hat ihnen einen Stuhl geschenkt und sie vor Feldeisen, dem Friedhofswärter, gewarnt. Der Stuhl funktioniert wie eine Zeitmaschine, mit der die beiden in die Vergangenheit reisen können. Sie wollen zum Anfang des Fluches zurück und ihn ungeschehen machen. Sie reisen ins Weimar der Goethezeit, treffen im Schwarzwald den Erfinder ihrer Zeitmaschine und landen schließlich in den Wirren des Dreißigjährigen Krieges in Magdeburg. Und immer, wenn einer der Jungen aufgeben will, hat der andere einen rettenden Einfall.



Gespensterlied (2/2)

Von Gabriele Neumann

Nach dem Roman von Wieland Freund

Ab 8 Jahre

Regie: Götz Naleppa

Komposition: Frieder Butzmann

Mit: Joshua Thiemann, Odi Zahavi, Otto Mellies, Martin Seifert, Max Volker Martens u. a.

Produktion: Deutschlandradio Kultur 2006

(Teil 1 am 29.12.2019)

Moderation: Ulrike Jährling

Gabriele Neumann, geboren 1951 in Hamburg, lebt als freie Autorin in Berlin.