Wie gelingt es den Kindern Vernora und Haldane, ihren ganz normalen Hund Wells am Transitkontrolleur vorbeizuschmuggeln, der 14-fach verbesserte Sinne hat und einfach alles bemerkt? Kann das Vertrau-mir-Peptid helfen? Und wie geht die superintelligente Proxima auf der Genesiswego mit neuen Informationen um?



Ein Science-Fiction-Hörspiel von Rusalka Reh zum Thema Künstliche Intelligenz (KI) und Weltraumforschung mit spannendem Zukunftskolorit und den immer aktuell bleibenden Fragen nach Gerechtigkeit und der Kraft der Freundschaft. Mit mund- und handgefertigten Geräuschen eines Ensembles aus Schauspielstudierenden der Universität der Künste Berlin, UdK.

Genesiswego - Der Hund muss ins All!

Von Rusalka Reh

Ab 7 Jahre

Regie: Christine Nagel

Musik und Klangkonzept: Manuel Bittorf

Mit: Tilda Jenkins, Enno Luncke, Carsta Zimmermann, Linda Blümchen, Robert Flanze, Paulina Binner, Tim Freudensprung und Franziskus Claus

Produktion: Deutschlandfunk Kultur 2019

Rusalka Reh, geboren in Australien, schreibt für Kinder, Jugendliche und Erwachsene und übersetzt zudem Bücher aus dem Englischen. Auch ihre eigenen Bücher wurden und werden in fremde Sprachen übersetzt.

Impressionen aus der Produktion "Genesiswego"

Von Christine Nagel

"Nimm mal den kleinen bunten Eimer vor den Mund, und sprich da rein." Eine blecherne Stimme tönt aus den Lautsprechern in den Regieraum. Der Schauspieler Franz spielt die Roboter – Stimme, die am Eingang des Raumschiff den Jungen Haldane, seinen Vater und seine Oma auf den Flug im Shuttle vorbereitet: "Sie befinden sich im Zutrittsraum - Test Druckjacken - Test Helme….". Die Regisseurin ist zufrieden: "ok, so ist es gut – so soll der Orbit-Opto-Roboter klingen. Danke Franz. Du kannst den Eimer absetzen."

Dann geht die Szene los: Oma, Haldane und sein Vater sind angeschnallt, der Flug startet. So steht es im Manuskript. Davon ist allerdings noch nichts zu hören an diesem Aufnahmetag. Zunächst werden nur die Stimmen aufgenommen. Carsta, die die Oma spielt, ruft: "Ach, Gottchen, meine Backen zittern ja wie Pudding." Doch wie machen wir das für die Hörer? Carsta greift sich beherzt in die Backen und zieht sie beim Sprechen hin und her. Jetzt wackelt ihre Stimme.

Schwieriger wird's am nächsten Tag. Da sollen die beiden Hauptdarsteller, Tilda und Enno, so tun, als würden sie durch eine Landschaft laufen, in der die Pflanzen kaputt sind vom Smog. In der Geschichte wird erzählt, dass die Luft so schlecht ist, dass man ohne Atemmaske nicht im Freien herumlaufen darf. Doch die Aufnahmen finden ja in einem sauberen Studio statt. Wie soll das gehen? Die Regieassistentin hat Skianzüge mitgebracht, die knittern schön beim Gehen. Und zwei Helme. Den Darstellern wird`s ganz schön warm darin. Aber die Aufnahmen dauern nicht lang; die beiden Darsteller machen das so gut, dass es gleich weitergehen kann, und diesmal spielt die Szene in der Wohnung:

Da taucht allerdings die nächste Schwierigkeit auf: Tilda, die das Mädchen Vernora spielt, soll mit ihrem Hund sprechen. Doch ein echter Hund ist nicht erlaubt für Aufnahmen im Hörspielstudio. Wieder muss die Regieassistentin helfen: sie hockt sich vor Tilda und schaut sie liebevoll an. Tilda spricht mit ihr, als wäre sie ihr Hund.