Kinderhörspiel
Flummi-Bruder
Von Judith Ryuters
Ab 7 Jahre
Regie: Wolfgang Rindfleisch
Komposition: Frank Merfort
Mit: Tino Mewes, Yunis Bickel, Jakob Abbas, Pauline Kröger, Winnie Böwe, Steffi Kühnert, Shorty Scheumann, Nele Rosetz, Wolfgang Condrus
Produktion: Deutschlandfunk Kultur 2017
Länge: 40'57''
Moderation: Fabian Schmitz
Viel Spaß
Der kleine Bruder von Baltus kommt offenbar aus einer anderen Welt. In einem alten Abrisshaus geraten die Brüder ins Land der Filobaren. © imago / Karlheinz Pawlik
42:20 Minuten
Endlich weiß Baltus, warum sein kleiner Bruder so nervt: Er kommt aus einer anderen Welt und er muss ihn nach Hause zurück bringen. Durch ein Portal gelangen beide ins Land der Fliobaren. Dummerweise wird dort Felix von zwei riesigen Pamderamdas verschleppt.
Baltus hat einen kleinen Bruder, der ständig nervt, immer laut ist und nie macht, was man ihm sagt. Irgendwann begreift Baltus, warum das so ist. Felix kommt aus einer anderen Welt, man muss ihn nur zurückbringen und dann ist alles für alle gut. In einem alten Abrisshaus weht durch einen Spalt ein ganz merkwürdiger Wind. Felix ist ganz verzaubert davon, und schwupps gleiten die beiden Brüder hindurch und kommen ins Land der Fliobaren. Nur Felix stellt sich dumm an, er erkennt einfach nichts hier, und schon streiten die beiden wieder. Felix rennt wütend weg und den Aufpassern in diesem Land genau in die Arme. Noch ehe Baltus helfen kann, schleppen sie Felix auf eine Burg. So hatte sich Baltus den Ausflug nicht gedacht. Er setzt alles daran, seinen kleinen Bruder zu befreien.
Judith Ruyters, geboren 1970, aufgewachsen in Ratingen/NRW, Studium der Germanistik und Anglistik, danach freie Redakteurin und Lektorin für verschiedenen Rundfunkstationen, seit 2006 zahlreiche Hörspielbearbeitungen.