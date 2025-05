Kinderhörspiel

Kindergeburtstage können maximaler Stress sein. Insbesondere, wenn man zu ihnen nicht eingeladen wird. So ergeht es Emily. Denn ihre Fast-Freundin Leila will ohne sie und mit anderen Kindern als Geburtstags-Event eine Robbenfarm an der Ostsee besuchen. Dass Emily nicht eingeladen wurde findet sie fies und so kontert sie mit einem eigenen, unschlagbaren Geburtstagsabenteuer: Sie wird mit ihren Geburtstagsgästen klettern. Dafür braucht sie unbedingt die Hilfe eines größeren Jungen, der ihr Bruder werden soll. Pech nur, dass der maulfaul ist und nicht verraten will, dass er seit 3 Monaten Höhenangst hat.