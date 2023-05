Eins plus eins ist eins: mein unmöglicher Freund und ich

Silke Wolfrum wurde 1973 in München geboren, wuchs dann im wesentlich kleineren Donauwörth auf. Bevor sie anfing, für Kinder zu schreiben, lebte sie ein paar Jahre in Frankreich, bis sie in München Wurzeln schlug. Studiert hat sie Germanistik und Romanistik. Seit 2002 arbeitet sie als Hörfunk-Autorin und schreibt Kindergeschichten, Hörspiele und Features. Zuletzt sind ihre Kinderbücher "Wir sind Superhelden. Fast." und "Glückskekse im Advent" erschienen.