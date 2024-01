Kann man gleichzeitig Kribbeln im Bauch spüren und schlecht gelaunt sein? Dem elfjährigen Daniel, den alle Dani nennen, geht es jedenfalls so – wenn er an seine Klassenkameradin Karlotta denkt, das schönste Mädchen der Welt, aber auch, wenn es um Hayat geht, den schweigsamen fremden Jungen mit den dunklen Locken, der aus einer Stadt kommt, deren Namen Dani noch nie gehört hat.

"Eineinhalb Wunder und ein Spatz" greift den Tumult der Gefühle sensibel auf, in dem sich ein Junge wie Dani wiederfinden kann. Nicht mehr ganz Kind, noch nicht so groß, wie er sich das vielleicht wünscht, und auf einmal konfrontiert mit Gedanken an ein Mädchen und, was vielleicht noch viel irritierender ist, mit einer weltpolitischen Situation, die sich unversehens im Kleinen auf dem eigenen Schulhof spiegelt.