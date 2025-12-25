Ursendung
Die Schneekönigin
Kinderhörspiel
Von Rusalka Reh nach dem Märchen von Hans Christian Andersen
Ab 7 Jahre
Regie: Beatrix Ackers
Komposition: Sabine Wortmann
Regieassistenz: Marie Permantier
Ton und Technik: Jan Fraune und Frank Klein
Besetzung: Sabine Bohnen
Mit: Helene Herwig, Lionel Jenkins, Sascha Nathan, Kornelia Boje, Catlen Gawlich, Leopold von Verschür, Franziska Krol, Karim Cherif, Hansa Czypionka, Winnie Böwe, Aliyah Hamza, Franz Röbig, Monika Oschek, Talin Lopez, Swetlana Schönfeld u.a.
Deutschlandfunk Kultur 2025
Moderation: Tim Wiese
Die Schneekönigin
Ursendung
Rusalka Reh, geboren in Australien, schreibt für Kinder, Jugendliche und Erwachsene und übersetzt zudem Bücher aus dem Englischen. Auch ihre eigenen Bücher wurden und werden in fremde Sprachen übersetzt. Sehr gern schreibt sie inzwischen auch für verschiedene Radiosender.
Hans Christian Andersen wurde 1805 in Odense, Dänemark, geboren und vor allem durch seine Märchensammlung berühmt. Zu seinen bekanntesten Werken gehört neben „Die kleine Meerjungfrau“ auch „Die Prinzessin auf der Erbse“ sowie „Des Kaisers neue Kleider“. Andersen starb als international anerkannter Künstler 1875 in Kopenhagen.