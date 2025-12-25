Gerda und Kai sind unzertrennlich. Bis Kai eines Tages von einem bösen Zauber getroffen wird: Die winzige, fast unsichtbare Scherbe eines teuflischen Spiegels lässt ihn die Welt neu sehen, Kais Herz erstarrt zu Eis. Plötzlich scheint alles Schöne und Gute hässlich, und selbst Zeit mit Gerda ist für Kai auf einmal wertlos.

Bald darauf zieht ihn die geheimnisvolle Schneekönigin in ihren Bann - und Kai folgt ihrer blendenden Erscheinung, nicht ahnend, dass sie ihn für immer in ihrem Schloss aus Eis festhalten will. Bald glaubt niemand mehr, dass Kai jemals zurückkehren könnte.

Doch für Gerda kommt Aufgeben gar nicht infrage: Ohne zu zögern zieht sie los, um Kai zu suchen und ihn vom bösen Zauber der eisigen Herrschaft zu erlösen. Auf ihrem Weg begegnet sie einer Prinzessin, die sich fast zu Tode langweilt, einer Räuberin, die sie gleich zum Abendessen verspeisen möchte, und einer Lappin, die sie gern für immer bei sich behalten würde. Aber Gerda lässt sich nicht aufhalten.

Die Schneekönigin ist nicht nur ein Weihnachtsmärchen, sondern zugleich eine Liebeserklärung an die Freundschaft. Eine Geschichte, in der Liebe die vermeintlich Schwächsten widerstandsfähig, entschlossen und mutig macht und so das Böse besiegt werden kann.

Ursendung

Die Schneekönigin

Kinderhörspiel

Von Rusalka Reh nach dem Märchen von Hans Christian Andersen

Ab 7 Jahre

Regie: Beatrix Ackers

Komposition: Sabine Wortmann

Regieassistenz: Marie Permantier

Ton und Technik: Jan Fraune und Frank Klein

Besetzung: Sabine Bohnen

Mit: Helene Herwig, Lionel Jenkins, Sascha Nathan, Kornelia Boje, Catlen Gawlich, Leopold von Verschür, Franziska Krol, Karim Cherif, Hansa Czypionka, Winnie Böwe, Aliyah Hamza, Franz Röbig, Monika Oschek, Talin Lopez, Swetlana Schönfeld u.a.

Deutschlandfunk Kultur 2025

