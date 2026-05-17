Viel Spaß
    Kinderhörspiel - Ursendung

    Der Wald steht schwarz und schweiget

    58:02 Minuten
    Ein Junge tanzt klassisches Ballett in einem hellen Saal mit Spiegel.
    Beim Tanzen ist Cobi ganz er selbst - auch wenn andere meinen, über ihn lachen zu müssen. © Maria Moroz / IMAGO / Cavan Images
    Von Frauke Angel |
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    Als der zehnjährige Cobi zum Vortanzen an der Palucca Hochschule eingeladen wird, beginnt für ihn eine bewegende Suche nach dem eigenen Platz in der Welt.
    Das Podcast-Logo des Kinderpodcasts "Kakadu" zeigt den bunten Vogel neben allerlei bunten Formen.
    Aus dem PodcastKakadu
    In der Schule wird der zehnjährige Cobi von manchen Mitschülern gemobbt, denn er ist still, anders und passt nicht in die gängigen Rollenbilder. Doch eines Tages tauchen Talentscouts der Palucca Hochschule für Tanz im Sportunterricht auf, und ausgerechnet er wird zum Vortanzen eingeladen. Für Cobi beginnt damit eine Reise, die weit über eine Aufnahmeprüfung hinausgeht.
    Zwischen Spott auf dem Schulhof, Unsicherheit zu Hause und der überraschenden Unterstützung seines großen Bruders Connor erzählt das Hörspiel von einem Kind, das sich gegen Zuschreibungen behaupten muss - und dabei langsam entdeckt, was in ihm leuchtet. Es geht um Tanz und Talent, aber vor allem um die Frage: Wer darf man sein, wenn andere einen längst festgelegt haben?
    Mit großer sprachlicher Genauigkeit, feinem Humor und viel emotionaler Wahrhaftigkeit zeichnet Frauke Angel eine Geschichte über Selbstfindung, Männlichkeitsbilder, Freundschaft und das Recht auf Empfindsamkeit. Das Hörspiel zeigt, wie verletzend alltägliche Hänseleien sein können - und wie wichtig Erwachsene sind, die genau hinsehen, ermutigen und Räume öffnen. Ein kluges, warmherziges und hochaktuelles Stück über Mut, Mobbing, Geschwisterliebe und die Freiheit, man selbst zu sein.

    Ursendung
    Der Wald steht schwarz und schweiget
    Kinderhörspiel
    Von Frauke Angel
    Ab 7 Jahren
    Regie: Friederike Wigger
    Komposition: Andreas Weiser
    Mit: Lionel Hesse, Ares Kloß, Voicu Dumitra, Andreas Döhler, Florian Lukas, Matti Altgeld, Franz Röbig, Merle Wasmuth, Nina Ernst, Inka Löwendorf, Frauke Poolman, Finn Bousfield, Frederick Vogt, Moritz Frickel, Charlotte Herwig, Fanny Leuenberger, Thomas Fuchs sowie Kindern der Grundschule Herz Jesu in Berlin
    Besetzung: Jutta Kommnick, Andreja Andris
    Ton und Technik: Andreas Stoffels, Eugenie Kleesattel
    Regieassistenz: Clara Nebel
    Dramaturgie und Redaktion: Thomas Fuchs
    Deutschlandfunk 2026
    Moderation: Fabian Schmitz

    Frauke Angel wurde 1974 geboren. Nach einer Schauspielausbildung spielt sie an deutschen Stadt- und Privattheatern sowie in renommierten Off-Theater-Produktionen, schreibt Bücher und Geschichten. Ihre Kakadu-Kinderhörspiele wurden mit vielen Preisen ausgezeichnet, zuletzt mit dem MDR Kinderhörspielpreis für „Räuberessen“.

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