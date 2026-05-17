Kinderhörspiel - Ursendung

Ursendung
Der Wald steht schwarz und schweiget
Kinderhörspiel
Von Frauke Angel
Ab 7 Jahren
Regie: Friederike Wigger
Komposition: Andreas Weiser
Mit: Lionel Hesse, Ares Kloß, Voicu Dumitra, Andreas Döhler, Florian Lukas, Matti Altgeld, Franz Röbig, Merle Wasmuth, Nina Ernst, Inka Löwendorf, Frauke Poolman, Finn Bousfield, Frederick Vogt, Moritz Frickel, Charlotte Herwig, Fanny Leuenberger, Thomas Fuchs sowie Kindern der Grundschule Herz Jesu in Berlin
Besetzung: Jutta Kommnick, Andreja Andris
Ton und Technik: Andreas Stoffels, Eugenie Kleesattel
Regieassistenz: Clara Nebel
Dramaturgie und Redaktion: Thomas Fuchs
Deutschlandfunk 2026
Moderation: Fabian Schmitz
Der Wald steht schwarz und schweiget
Ursendung
Frauke Angel wurde 1974 geboren. Nach einer Schauspielausbildung spielt sie an deutschen Stadt- und Privattheatern sowie in renommierten Off-Theater-Produktionen, schreibt Bücher und Geschichten. Ihre Kakadu-Kinderhörspiele wurden mit vielen Preisen ausgezeichnet, zuletzt mit dem MDR Kinderhörspielpreis für „Räuberessen“.