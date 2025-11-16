Live-Kinderhörspiel | Der Vogel Kakapo

Ein frecher Vogel sorgt für Wirbel: Eines Tages quartiert sich ein Kakapo bei Herrn Hasenkleber ein. Und der biedere Büroangestellte hat keine Chance, den unverschämten Untermieter loszuwerden. Schließlich sind die Kakapos vom Aussterben bedroht! Der lärmende Kakapo weckt das Misstrauen von Frau Leise, denn Haustiere sind verboten. Um nicht in Schwierigkeiten zu geraten, bleibt Herrn Hasenkleber nichts anderes übrig, als Lügengeschichten zu erfinden. Das stellt seinen geordneten Alltag auf den Kopf. Aber bald schon kann er sich ein Leben ohne den drolligen Vogel gar nicht mehr vorstellen.