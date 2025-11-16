Live-Kinderhörspiel | Der Vogel Kakapo

Kinderhörspiel
Der Vogel Kakapo
Live-Kinderhörspiel von Thomas Fuchs
Mit: Michael Rotschopf, Barbara Philipp u. a.
Musik: Maximilian Lindinger
Geräuschemacher: Max Bauer
Regie: Iris Drögekamp
Produktion: SWR / BR / Dlf Kultur / hr / mdr / NDR / WDR 2025 - Premiere Vom ARD
Kinderhörspieltag am 09.11.2025 im ZKM Karlsruhe
Moderation: Tim Wiese
Viel Spaß
54:15 Minuten
Ein seltsamer kleiner, hilfloser, grüner Vogel sitzt vor der Wohnungstür von Herrn Hasenkleber und bittet lautstark um Hilfe. Der kleine Frechdachs erweist sich als eine neuseeländische, vom Aussterben bedrohte Vogelart und bringt das Leben seines neuen Gastgebers völlig durcheinander.
Ein frecher Vogel sorgt für Wirbel: Eines Tages quartiert sich ein Kakapo bei Herrn Hasenkleber ein. Und der biedere Büroangestellte hat keine Chance, den unverschämten Untermieter loszuwerden. Schließlich sind die Kakapos vom Aussterben bedroht! Der lärmende Kakapo weckt das Misstrauen von Frau Leise, denn Haustiere sind verboten. Um nicht in Schwierigkeiten zu geraten, bleibt Herrn Hasenkleber nichts anderes übrig, als Lügengeschichten zu erfinden. Das stellt seinen geordneten Alltag auf den Kopf. Aber bald schon kann er sich ein Leben ohne den drolligen Vogel gar nicht mehr vorstellen.
Kinderhörspiel
Thomas Fuchs, geb. 1964 in Kassel, hat viele Bücher und Hörspiele geschrieben.