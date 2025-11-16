Viel Spaß
    Live-Kinderhörspiel | Der Vogel Kakapo

    Der Vogel Kakapo

    54:15 Minuten
    Nahaufnahme eines Kakapo Papageis.
    Diesen Vogel kann und möchte man doch nicht einfach wieder loswerden. Oder? © Lucija Mladineo / EyeEm
    Von Thomas Fuchs |
    Audio herunterladen
    Ein seltsamer kleiner, hilfloser, grüner Vogel sitzt vor der Wohnungstür von Herrn Hasenkleber und bittet lautstark um Hilfe. Der kleine Frechdachs erweist sich als eine neuseeländische, vom Aussterben bedrohte Vogelart und bringt das Leben seines neuen Gastgebers völlig durcheinander.
    Das Podcast-Logo des Kinderpodcasts "Kakadu" zeigt den bunten Vogel neben allerlei bunten Formen.
    Aus dem PodcastKakadu
    Ein frecher Vogel sorgt für Wirbel: Eines Tages quartiert sich ein Kakapo bei Herrn Hasenkleber ein. Und der biedere Büroangestellte hat keine Chance, den unverschämten Untermieter loszuwerden. Schließlich sind die Kakapos vom Aussterben bedroht! Der lärmende Kakapo weckt das Misstrauen von Frau Leise, denn Haustiere sind verboten. Um nicht in Schwierigkeiten zu geraten, bleibt Herrn Hasenkleber nichts anderes übrig, als Lügengeschichten zu erfinden. Das stellt seinen geordneten Alltag auf den Kopf. Aber bald schon kann er sich ein Leben ohne den drolligen Vogel gar nicht mehr vorstellen.

    Kinderhörspiel
    Der Vogel Kakapo
    Live-Kinderhörspiel von Thomas Fuchs
    Mit: Michael Rotschopf, Barbara Philipp u. a.
    Musik: Maximilian Lindinger
    Geräuschemacher: Max Bauer
    Regie: Iris Drögekamp
    Produktion: SWR / BR / Dlf Kultur / hr / mdr / NDR / WDR 2025 - Premiere Vom ARD
    Kinderhörspieltag am 09.11.2025 im ZKM Karlsruhe
    Moderation: Tim Wiese

    Thomas Fuchs, geb. 1964 in Kassel, hat viele Bücher und Hörspiele geschrieben.

    Zur Startseite