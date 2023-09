Kinderhörspiel

Der silberne Klang (2/2)

39:43 Minuten Vom Orchestergraben aus beginnt Leos wundersame Abenteuerreise. Teil 2 des Kinderhörspiels "Der silberne Klang". © imago images / imagebroker / Günter Gräfenhain

Von Monika Buschey · 10.09.2023

Leo verirrt sich an seinem elften Geburtstag in den Orchestergraben der Oper und lernt eine „Zauberflöte“ kennen. Als Leo die silberne Flöte spielt, trägt sie ihn fort in eine andere Zeit. Dort macht Leo eine unverhoffte Entdeckung.