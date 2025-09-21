Viel Spaß
    Kinderhörspiel

    Das schwarze Haus

    54:29 Minuten
    Drei kleine, schwarze Elfenhäuser aus Holz als Gartendekoration vor einem Wohnhaus.
    Gehört das schwarze Haus der Hexe? © IMAGO / Depositphotos
    Von Wolfgang Zander |
    Charlottes Würfel würfelt plötzlich nur noch Einsen. Und dann taucht auch noch ein schwarzes Haus auf. Es steht plötzlich auf der anderen Straßenseite. Merkwürdig, dass nur Charlotte das Haus sehen kann.
    Ein Junge schaut aus dem Fester und lädt sie zu einem Besuch ein. Charlotte beschließt, das Geheimnis des schwarzen Hauses zu ergründen. Noch weiß sie nicht, dass es einem Zauberer gehört. Und da schleicht sich auch noch eine Hexe ins Haus, die ausgerechnet Charlotte heißt und meint, das schwarze Haus gehöre ihr. Unfreiwillig geraten Charlotte und der Junge Marvin in den erbitterten Streit zwischen der Hexe und dem Zauberer. Charlotte erfährt, dass ein Würfelspiel die beiden entzweite. Und ihr Würfel soll den Streit beenden!

    Kinderhörspiel
    Das schwarze Haus
    Ab 8 Jahren
    Regie: Beatrix Ackers
    Komposition: Sabine Worthmann
    Mit: Anna Huthmann, David Reibel, Winnie Böwe, Lars Rudolph, Jens Wawraczek, Irm Hermann, Uta Hallant, Nele Rosetz, Stefan Kaminski
    Produktion: Deutschlandradio Kultur 2009
    Länge: 53'
    Moderation: Patricia Pantel

    Wolfgang Zander, geboren 1956, lebt als freier Autor in Potsdam, er schreibt Hörspiele für Kinder und Erwachsene.

