Viel Spaß
    Kinderhörspiel

    Das Mammut in der Grube

    52:59 Minuten
    Ein Kind auf dem Rücken liegend von oben. Licht und Schatten auf seinem Gesicht, sodass der Eindruck entsteht, es liege in einer Höhle oder Grube.
    Kian geht nicht mehr aus der Grube raus. Nicht ohne sein Mammut. © Eyeem / Selu Gallego
    Von Jens Raschke |
    Audio herunterladen
    Anstatt des erwarteten Säbelzahntigers landet ein Mammut in der Grube. Kian versucht, ihm zu helfen, und stürzt dabei selbst in das Erdloch. Nun könnte es gefährlich werden, denn sind die Mammuts wirklich Pflanzenfresser?
    Das Podcast-Logo des Kinderpodcasts "Kakadu" zeigt den bunten Vogel neben allerlei bunten Formen.
    Aus dem PodcastKakadu
    Kian hat mit seinem Papa eine Grube gegraben. Sie wollen den Säbelzahntiger fangen, der ihnen seit Wochen die Ernte vom Feld stiehlt. Da hören sie einen Schrei, laufen zur Grube und sehen, dass ein Mammut hineingestürzt ist. Es hat sich verletzt. Kian schaut nach ihm und rutscht dabei selbst in die Grube.
    Der Vater wirft ihm ein Seil zu, aber Kian will bei dem verletzten Tier bleiben. Er will ihm beistehen und erst wieder aus der Grube klettern, wenn das Mammut gesund ist. Seine Mama kommt mit Essen und Trinken, sein Bruder langweilt sich ohne ihn, der Papa braucht ihn für die Feldarbeit. Aber Kian bleibt beim Mammut. Die beiden freunden sich an, das kranke Mammutbein heilt und am Ende zieht eine ganze Mammutherde die beiden aus der Grube.

    Kinderhörspiel
    Das Mammut in der Grube
    Von Jens Raschke
    Ab 7 Jahre
    Regie: Beatrix Ackers
    Komposition: Peter Kaizar
    Mit: Jeremias Matschke, Stefan Kaminski, Arnd Klawitter, Veronika Bachfischer, Matti Kaminski, Winnie Böwe und Bernhard Schütz
    Produktion: Deutschlandfunk Kultur 2018

    Jens Raschke, geb. 1970 in Darmstadt, ist ein deutscher Kindertheatermacher und Autor

    Zur Startseite