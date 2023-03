Kinderhörspiel "Clevergirl"

Hartmut El Kurdi lebt in Braunschweig und schreibt Theaterstücke, Kinderhörspiele, Kurzprosa und Kolumnen. Außerdem arbeitet er als Regisseur und Schauspieler am Staatstheater Braunschweig und an Freien Bühnen. "Oh ja Troja" ist sein neustes Stück für Kakadu.