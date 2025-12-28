Kinderhörspiel
Ampelmännchen sind keine Haustiere
Von Anna Böhm
Ab 7 Jahre
Regie: Judith Lorentz
Komposition: Lutz Glandien '
Mit: Winnie Böwe, Franziska Neidling, Lyonel Holländer, Andreas Mannkopff, Mex Schlüpfer, Bernhard Schütz, u. a.
Produktion: Deutschlandradio Kultur 2012
Länge:49'52
Viel Spaß
Ampelmännchen sind keine Haustiere
51:07 Minuten
Auf dem Schulweg müssen Tim und Clärchen eine unerwartete Rettungsaktion starten, denn Orje, ein kleines grünes Ampelmännchen, steckt in der Klemme. Und damit nicht genug. Orjes bester Freund, das rote Ampelmännchen, ist spurlos verschwunden.
Das rote und das grüne Ampelmännchen leben normalerweise friedlich gemeinsam in ihrer Verkehrampel, doch dann ist eines Tages das rote Ampelmännchen unvermittelt verschwunden. Tim und Clärchen stellen Nachforschungen an und dabei kommt der schreckliche Verdacht auf, dass der kleine Rote in großer Gefahr ist. Keine Frage - die Kinder müssen helfen, auch wenn Clärchens Papa davon überhaupt nicht begeistert ist. Denn der hat große Pläne mit seiner Tochter.
Kinderhörspiel
Anna Böhm, geboren 1975 in Berlin, studierte Drehbuch in Ludwigsburg, lebt als freie Autorin in Berlin, schreibt Drehbücher, Kriminalromane, Erzählungen und Hörspiele für Kinder und Erwachsene, u. a. 2014 für Deutschlandradio Kultur das Kinderhörspiel "Einschwein".