Kinderhörspiel

Das rote und das grüne Ampelmännchen leben normalerweise friedlich gemeinsam in ihrer Verkehrampel, doch dann ist eines Tages das rote Ampelmännchen unvermittelt verschwunden. Tim und Clärchen stellen Nachforschungen an und dabei kommt der schreckliche Verdacht auf, dass der kleine Rote in großer Gefahr ist. Keine Frage - die Kinder müssen helfen, auch wenn Clärchens Papa davon überhaupt nicht begeistert ist. Denn der hat große Pläne mit seiner Tochter.